"Eine absolute Strategin": SGE verpflichtet dänisches Talent Sanvig

Eintracht Frankfurt hat auf den langen Ausfall von Tanja Pawollek reagiert und sich die Dienste eines dänischen Talents gesichert. Pernille Sanvig soll die Optionen im Mittelfeld vergrößern.

Niko Arnautis, Sportlicher Leiter und Cheftrainer der Eintracht-Frauen, freut sich, dass es "so kurzfristig" mit der Verpflichtung von Pernille Sanvig geklappt hat. Die 18-jährige Mittelfeldspielerin wechselt vom dänischen Erstligisten Kolding IF nach Frankfurt, wo sie einen Vertrag bis 2026 erhält.

"Wir gewinnen ein sehr vielversprechendes Talent aus Dänemark dazu. Pernille ist eine absolute Strategin und hat mit ihren 18 Jahren bereits eine sehr gute Übersicht, ein tolles Passspiel und einen klasse Abschluss aus der zweiten Reihe", beschreibt Arnautis den Winter-Neuzugang.

Reaktion auf Pawollek-Ausfall

Katharina Kiel, Technische Direktorin der Eintracht-Frauen, erklärt: "Nicht zuletzt auch durch die Verletzung von Tanja Pawollek wollten wir uns im Mittelfeld nochmal in der Breite verstärken." Die SGE-Kapitänin erlitt im Champions-League-Spiel in Barcelona (0:2) einen Kreuzbandriss und wird länger fehlen.

"Mit Pernille können wir ein junges dänisches Talent ans uns binden, von deren Fähigkeiten wir absolut überzeugt sind", führt Kiel aus. "Sie bewegt sich sehr gut in den Räumen, ist sehr spielintelligent und verfügt außerdem auch über einen großen Spielwitz. Für ihr junges Alter ist es darüber hinaus sehr außergewöhnlich, wie stark sie bereits darin ist, das Spiel nach vorne zu dirigieren."

Debüt mit 15

Sanvig lief bereits 34-mal in der höchsten dänischen Spielklasse auf, in der sie mit gerade einmal 15 Jahren debütierte. In der aktuellen Saison kam sie in allen 14 Partien für den aktuellen Tabellenfünften Kolding IF zum Einsatz, zwölfmal von Beginn an.

Zudem stand die U-Nationalspielerin 20-mal für die U 19 Dänemarks auf dem Feld und bereitete im Nationaltrikot vier Tore vor, zwei davon in der EM-Qualifikationsrunde Ende 2023.

"Der perfekte Platz für mich in meiner Entwicklung"

Über ihre erste Station im Ausland sagt Sanvig: "Es bedeutet mir sehr viel, jetzt diesen Schritt in die Bundesliga und zu Eintracht Frankfurt machen zu können. Ich freue mich auf eine neue Herausforderung, Frankfurt scheint jetzt der perfekte Platz für mich in meiner Entwicklung zu sein."

Sanvig ist nach Remina Chiba (Sturm, JEF United Ichihara) der zweite Winter-Neuzugang der SGE. Sie wird allerdings erst in der kommenden Woche zum Team stoßen und für das Heimspiel gegen die SGS Essen am Sonntag (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) somit noch nicht zur Verfügung stehen.