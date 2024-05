Ein Zwillings-Duo für Wuppertal: Niek und Joep Munsters kommen aus Lippstadt

Der Wuppertaler SV hat seine ersten beiden Verpflichtung für die kommende Regionalliga-Saison eingetütet: Niek und Joep Munsters kommen im Sommer vom SV Lippstadt.

Der SV Lippstadt ist ab Sommer kein Regionalligist mehr. Dass dies aber nicht für Niek und Joep Munsters gilt, kommt nicht überraschend: Die 22-jährigen Zwillinge waren durch starke Leistungen beim Absteiger in den Fokus anderer Vereine gerückt, nun machte der Wuppertaler SV das Rennen um die beiden in der Jugend des VVV Venlo ausgebildeten Niederländer, die ihre ersten Schritte in Deutschland in der Saison 2022/23 noch beim SV Straelen machten.

Niek Munsters ist dabei im offensiven Mittelfeld flexibel einsetzbar, 30 Einsätze in der Regionalliga West sammelte er in der noch laufenden Saison für den SVL, erzielte sechs Tore. "Ich fühle mich geehrt, Teil dieses großartigen Vereins zu sein und kann es kaum erwarten, meine neue Herausforderung anzunehmen. Ich bin dankbar für diese Chance und werde alles tun, um das Vertrauen des Vereins und der Fans zurückzuzahlen", verspricht er. Sein Bruder Joep kam im defensiven Mittelfeld zu 29 Spielen für Lippstadt. "Ich kann es kaum erwarten, für den Verein und die Fans in diesem tollen Stadion zu spielen", lässt er sich in der am Montag veröffentlichten Pressemeldung der Wuppertaler zitieren.

Talentiert und vielseitig

Auch Gaetano Manno, der Sportliche Leiter des Wuppertaler Sportvereins, hat eine hohe Meinung von den ersten beiden Neuen im Kader des WSV: "Sie sind nicht nur äußerst talentiert, sondern auch vielseitig einsetzbar. Ihre Fähigkeiten haben bereits viele Anfragen angezogen, daher bin ich umso glücklicher, dass sie sich entschieden haben, mit dem WSV den Weg zu gehen. Ihr Alter ist genau richtig, um unser Team zu verstärken und unsere Ziele zu erreichen", sagt er.

Der Wuppertaler SV, der jüngst verkündete, in Sachen Personalbudget künftig kleinere Brötchen backen zu müssen, ist vor dem letzten Spieltag nach wie vor im Rennen um die Vizemeisterschaft der Regionalliga West.