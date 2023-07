"Ein total spannendes Profil": Batmaz stürmt für Preußen Münster

Drittliga-Aufsteiger Preußen Münster hat sich mit einem jungen, aber dennoch Zweitliga-erfahrenen Stürmer verstärkt. Malik Batmaz wechselt vom Karlsruher SC an die Hammer Straße.

Der SC Preußen Münster hat am Donnerstag seinen siebten Neuzugang in der aktuellen Sommer-Transferperiode vorgestellt, über dessen Wechsel bereits im Vorfeld immer wieder berichtet worden war: Stürmer Malik Batmaz kommt vom Karlsruher SC zum Drittliga-Aufsteiger. Zu vertraglichen Details machten die Münsteraner keine Angaben.

"Malik hat trotz seines jungen Alters schon seine Erfahrungen auf hohem Niveau sammeln können und will bei uns jetzt den nächsten Schritt gehen", freute sich Sport-Geschäftsführer Peter Niemeyer in einer Pressemitteilung, "das ist ein total spannendes Profil, dazu gibt er unserer Offensive mit seinem Spielstil weitere Möglichkeiten und wird auch als Typ super ins Team passen."

Lorenz hilft bei der Entscheidung: "Hat nur Gutes über den Verein und die Stadt erzählt"

Batmaz selbst strebt nach siebeneinhalb Jahren in Karlsruhe eine neue Herausforderung an: "Ich wollte gerne ein neues Umfeld für meine nächsten Schritte haben", erklärte der 23-jährige Offensivmann, der in Münster mit Marc Lorenz auf einen alten Bekannten trifft. Der SC-Kapitän half ihm auch bei seiner Entscheidung: "Wir haben im Vorfeld natürlich miteinander gesprochen, weil wir uns kannten. Er hat mir nur Gutes über den Verein und die Stadt erzählt."

Batmaz stammt aus der Jugend des SV Sandhausen sowie des Karlsruher SC, für den er abgesehen von einer halbjährigen Leihe zum VfB Stuttgart im Jahr 2020 seit 2015 spielte. Für die Badener absolvierte der Stürmer seither 78 Pflichtspiele in der 2. und 3. Liga sowie im DFB-Pokal (sieben Tore). Nun will er in Münster den nächsten Schritt in seiner Karriere machen.