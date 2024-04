Ein Tor als schlechtes Omen: Kanes gemischte Ausbeute gegen Arsenal

Der FC Arsenal ist im Champions-League-Viertelfinale eine große Hürde für den FC Bayern. Gut, dass die Münchner in Harry Kane einen Gunners-Spezialisten haben. Zumindest teilweise.

Einst jubelte der junge Harry Kane im Arsenal-Trikot den "Invincibles" von 2003/04 zu, der wohl berühmtesten Meistermannschaft des Vereins, doch im späteren Leben trennten sich die Wege. Und Kane avancierte im Dress von Arsenals großem Nordlondon-Rivalen Tottenham Hotspur zu einem regelrechten Schreckgespenst für die Gunners.

Keinem anderen Spieler gelangen in der Premier League, die es seit der Saison 1992/93 gibt, so viele Tore gegen den FC Arsenal. Für Tottenham schoss er gegen den Stadtrivalen in 17 Spielen stolze 14 Tore - öfter traf Kane nur gegen den FC Everton (15 Tore) und einen ehemaligen Arbeitgeber, Leicester City (18).

Im Kleingedruckten steht allerdings manch ein Fakt, der Fans des FC Bayern, so sie denn etwas auf Statistiken geben, nur bedingt gefallen dürfte: Zum einen waren sieben seiner 14 Tore gegen Arsenal - also die Hälfte - Elfmeter. Sieben verwandelte Strafstöße gegen einen einzigen Klub sind gemeinsam mit Liga-Rekordtorschütze Alan Shearer (260 Treffer, 47 mehr als Kane) gegen Everton Premier-League-Bestwert.

Sollte Kane lieber nicht treffen?

Zum anderen ist Kanes Liga-Bilanz gegen die Gunners trotz starker Torquote komplett ausgeglichen: sechs Siege, fünf Unentschieden, sechs Niederlagen. Darüber hinaus traf er in zwei K.-o.-Spielen im Ligapokal auf Arsenal - und blieb beide Male torlos. Dass der inzwischen 30-Jährige bei acht Liga-Gastspielen im Emirates zwar fünfmal erfolgreich war, aber nie gewann (drei Remis, fünf Niederlagen), rundet seine gemischte Ausbeute gegen den kommenden Gegner im Viertelfinale der Champions League ab.

Ob der FC Bayern München im Hinspiel am Dienstagabend (21 Uhr, LIVE! bei kicker) in London also hoffen sollte, dass sein Goalgetter diesmal leer ausgeht, weil das womöglich die Siegchancen erhöht? Zum Elfmeter würden die Bayern Kane wohl antreten lassen.