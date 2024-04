"Ein stolzer Tag für alle Borussen!": Watzke und Terzic feiern "eine unglaubliche Nacht"

Borussia Dortmund hat nach einer "magischen Nacht" (Niclas Füllkrug) das Champions-League-Halbfinale erreicht und darf nun von der ersten Finalteilnahme seit 2013 träumen - was kurioserweise wieder in Wembley steigen wird. Hans-Joachim Watzke und Edin Terzic haben direkt klargemacht, dass das natürlich nun das Ziel sein wird.

Als um zirka 22.54 Uhr am späten Dienstagabend der Schlusspfiff im Signal-Iduna-Park erfolgt war und der BVB in diesem Moment nach einer insgesamt starken Vorstellung beim 4:2 gegen Atletico Madrid als Champions-League-Halbfinalist festgestanden hatte, befand sich Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke schon vor dem Mikrofon von Prime Video.

Dort stellte der 64-Jährige mit einem Strahlen fest: "Das ist natürlich ein stolzer Tag für alle Borussen!"

Die besondere Dramatik - nach starken 45 Minuten mit 2:0-Führung waren die Schwarz-Gelben direkt nach der Pause erst eingebrochen, um nach dem 2:2 wieder auf 4:2 davonzuziehen - war dabei auch an Watzke nicht spurlos vorbeigegangen. "Das war ja eine Achterbahnfahrt", sagte der DFB-Vizepräsident und fasst nochmals zusammen: "Riesenkompliment an die Mannschaft. So zurückzukommen, das muss man erstmal schaffen. Das war ein ganz toller Abend."

"Wir waren einfach das deutlich bessere und aktivere Team"

Auch Torschütze Niclas Füllkrug, der zwischenzeitlich das ganz wichtige 3:2 via Kopfball erzielt und damit seine jüngste Flaute von neun torlosen Partien beendet hatte, schwärmte: "Heute war es wirklich magisch. Das Stadion hat gebrannt."

Sein "sehr, sehr glücklicher" Trainer Edin Terzic, der vorab "Helden in Schwarz und Gelb" verlangt hatte, erkannte derweil in beiden Spielen abgesehen von der schwachen Anfangsphase im Hinspiel einen verdienten Sieger in seinen Schützlingen: "Wir waren einfach das deutlich bessere und aktivere Team."

Wir haben alles gezeigt, was es braucht, um ins Halbfinale einzuziehen. Edin Terzic

Stolz machte ihn dabei vor allem der Umstand, dass seine Mannen die Vorgaben erfüllt haben, insgesamt cool geblieben waren und sich auch von den zwischenzeitlichen zwei Gegentreffern zum 2:2 nicht aus dem Konzept hatten bringen lassen. Und einfach an sich geglaubt hatten: "Ohne Glaube wird das nicht funktionieren. Wir haben direkt ein riesiges Ding liegen lassen und trotzdem eine extrem gute erste Halbzeit gespielt. Wir haben alles gezeigt, was es braucht, um ins Halbfinale einzuziehen. Wir haben vier Tore gegen Atletico Madrid geschossen - das machen auch nicht viele." Sein Schlussfazit - auch mit Hinblick auf die lautstarken Fans: "Es war eine unglaubliche Nacht - auch was hier los war. Dass hier über 80.000 an uns geglaubt haben, macht es natürlich auch ein Stück einfacher für uns."

Die mögliche Rückkehr nach Wembley

2013 hatte der BVB um Coach Jürgen Klopp in Wembley beim CL-Finale gegen Bayern (1:2) den Kürzeren gezogen, nun könnte die Rückkehr nach London erfolgen. imago sportfotodienst

Mit dem feststehenden Einzug ins CL-Halbfinale ging außerdem einher: Dem BVB fehlen nun nur noch zwei Schritte - dabei geht es wie schon in der Gruppenphase dieser Saison geg en Paris Saint-Germain (0:2 damals im Hinspiel, im Anschluss ein 1:1) -, um zum ersten Mal seit 2013 im Endspiel der Königsklasse zu stehen. Kurios: Wie damals am 25. Mai 2013 steigt in diesem Jahr am 1. Juni das Finale im Londoner Wembley Stadium - und wie damals könnte das Spiel letztlich auch Borussia Dortmund gegen Bayern München (1:2) lauten.

Denn der deutsche Rekordmeister steht auf der anderen Turnierbaumseite noch vor dem Rückspiel im Viertelfinale gegen den FC Arsenal - dieses Duell nach dem 2:2 vor einer Woche steigt in der Allianz-Arena am Mittwochabend (21 Uhr, LIVE! bei kicker).

Und BVB-Geschäftsführer Watze, der sich überrascht vom letztendlich sogar klaren Weiterkommen der Pariser zeigte ("Ich hatte nicht geglaubt, dass Paris das noch macht"), erkennt Wembley schon am Horizont: "Wir nehmen das (Gegner PSG; Anm. d. Red.) jetzt an. Und wenn du schon einmal im Halbfinale bist, dann ist es nur noch ein Schritt - ein sehr schwerer Schritt." Terzic blies ins selbe Horn: "Das Finale musst du dir verdienen. Es sind zwei Spiele bis dahin. Und wenn man schon mal da ist, macht es Sinn, ums Finale zu kämpfen."