Ein Sieg allein reicht nicht: So erreicht Bayern in Pilsen das Achtelfinale

Selbst wenn der FC Bayern auch sein viertes Champions-League-Spiel gewinnt, ist der vorzeitige Einzug ins Achtelfinale abhängig vom Parallelspiel. Die Ausgangslage in der Gruppe C.

Neben der SSC Neapel (13:2 Tore), Manchester City (11:1), Club Brügge (7:0) und Real Madrid (7:1) ist der FC Bayern (9:0) einer von fünf Klubs, die nach drei Spielen der Champions-League-Gruppenphase mit der perfekten Ausbeute von neun Punkten dastehen. Trotzdem hat der deutsche Rekordmeister den Einzug ins Achtelfinale am vierten Spieltag noch nicht in der eigenen Hand.

Die Münchner ziehen mit einem weiteren Sieg am Mittwoch (21 Uhr, LIVE! bei kicker) bei Viktoria Pilsen nur dann vorzeitig in die K.-o.-Runde ein, wenn der FC Barcelona im Parallelspiel gegen Inter Mailand maximal ein Unentschieden holt. Gewinnt hingegen auch Barça, wäre nach sechs Spieltagen theoretisch noch eine Konstellation möglich, in der die Katalanen genau wie Bayern und Inter zwölf Punkte auf dem Konto haben.

Gewinnt Inter bei Barça, würde Bayern schon ein Remis reichen

Gleichzeitig könnte den Bayern auch ein Remis in Pilsen reichen, um das Achtelfinale schon in dieser Woche zu lösen, nämlich dann, wenn Inter gleichzeitig in Barcelona gewinnt. In diesem Fall hätten Robert Lewandowski, Marc-André ter Stegen & Co. einen nicht mehr einholbaren Sieben-Punkte-Rückstand auf das Team von Julian Nagelsmann.

zum Thema Der Tabellenrechner zur Champions League

Es wäre übrigens das erste Unentschieden in der Gruppe C; auch in der Gruppe A um Napoli, Liverpool, Ajax und den Rangers sowie in der Gruppe B um Brügge, Bayer Leverkusen, Porto und Atletico gab es bislang in allen jeweils sechs Spielen einen Sieger. Mit Napoli gab es 2013/14 erst einen Klub in der Geschichte der Champions League, dem zwölf Punkte nicht zum Weiterkommen reichten.

Die acht Paarungen des Champions-League-Achtelfinals werden noch vor dem Start der WM ausgelost. Am Montag, 7. November (12 Uhr, LIVE! bei kicker), erfahren die 16 Gruppenersten und -zweiten in Nyon, gegen wen sie im Februar (Hinspiele) und März 2023 (Rückspiele) um ein Viertelfinalticket spielen werden.