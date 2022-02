Ein Pokalsieger für die SpVgg Erkenschwick: Michael Lusch hilft bis Sommer aus

Der ehemalige Zweitligist SpVgg Erkenschwick möchte zumindest ansatzweise an alte Zeiten anknüpfen und setzt dabei bis Saisonende auf das Trainergespann Michael Lusch und Toni Schreier, die als Spieler die Bundesliga kennengerlernt haben. Ab Juli wird dann mit Magnus Niemöller "einer der besten Trainer Westfalens" ans Ruder gehen.

Die SpVgg Erkenschwick ist in der ewigen Tabelle der 2. Bundesliga auf Platz 95. Den 118 Spielen auf zweitklassigem Niveau werden auf absehbare Zeit wohl keine weiteren hinzukommen, weiß man auch in Erkenschwick, doch aktuell Platz acht in der sechstklassigen Westfalenliga ist dann doch ein bisschen wenig. David Sawatzki hat das Mitte Februar den Trainerjob gekostet. Im Sommer wird Magnus Niemöller übernehmen, der den TuS Haltern am See zwischen 2016 und 2020 von der Westfalenliga bis in die Regionalliga geführt hat und davor lange Jahre auch schon in Erkenschwick als Trainer im Jugend- und Herrenbereich gearbeitet hat.

Und in der Zwischenzeit? Hier hat Erkenschwick eine prominente Lösung gefunden: Michael Lusch, 267-maliger Bundesligaspieler (Borussia Dortmund, 1. FC Kaiserslautern und KFC Uerdingen) und DFB-Pokalsieger 1989 mit dem BVB übernimmt zusammen mit Toni Schreier, der es zwischen 1984 und 1986 immerhin auf 21 Bundesligapartien für den VfL Bochum brachte und danach elf Jahre in Erkenschwick die Fußballschuhe schnürte.

Ein Freundschaftsdienst, den die Verantwortlichen der Spielvereinigung zu schätzen wissen. Der erste Vorsitzende Olaf May holt auf der Internetseite des Traditionsvereins zunächst etwas weiter aus: "Die Spielvereinigung Erkenschwick hat ambitionierte sportliche Ziele. Wir sind als Vorstand angetreten, um unseren Verein dahin zu führen, wo er hingehört und das ist mindestens die Oberliga Westfalen. Von dieser Zielsetzung weichen wir auch aufgrund unserer großen Vereinshistorie, unserer treuen Anhängerschaft und dem Stellenwert unseres Vereins im westfälischen Amateurfußball, auch in Zeiten, in denen es sportlich nicht zu 100 Prozent läuft, nicht ab. Damit wir diese Ziele gemeinsam erreichen können, benötigen wir im sportlichen Bereich Verantwortliche mit der gleichen Mentalität und denselben Zielen." In Mays Augen sei Niemöller einer der besten Trainer Westfalens: "Magnus ist mit seiner Vita und seiner überragenden fachlichen Kompetenz jemand, der sportlich über jeden Zweifel erhaben ist. Mit ihm als Cheftrainer werden wir die aktuelle sportliche Situation gemeinsam aufarbeiten und alles notwendige unternehmen, um in Zukunft sportlich maximal erfolgreich sein zu können." Der zweite Vorsitzende Robert Mazurek fügt hinzu: "Magnus ist unsere absolute Wunschlösung auf der Trainerposition. Er hat einen sehr hohen sportlichen Ehrgeiz und seine sportlichen Ziele sind ambitioniert und deckungsgleich mit denen des Vereines. Magnus kennt unseren Verein mit all seinen Facetten, seinen Herausforderungen, aber auch mit seinem riesigen Potenzial."

Zum Übergangs-Tandem Lusch/Schreier, das seit längerem keine Trainertätigkeit im Amateurfußball mehr ausgeübt hat, sagt May: "Beide sind ehemalige Profis und werden unserer Mannschaft mit ihrer Erfahrung weiterhelfen", und Mazurek fügt hinzu: "Ich bin weiterhin fest davon überzeugt, dass Michael Lusch und Toni Schreier die Mannschaft in einem hervorragenden Zustand übergeben werden und danke beiden im Namen des gesamten Vereines für ihre Unterstützung und Hilfsbereitschaft in dieser komplizierten Situation."