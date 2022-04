Ein Neuer aus England: Rot-Weiß Erfurt verpflichtet Brian Petnga

Der FC Rot-Weiß Erfurt kann im Aufstiegskampf der Oberliga NOFV-Süd ab sofort auf die Dienste von Brian Petnga zählen, der sich in den letzten Wochen für einen Vertrag bei den Thüringern empfohlen hat.

Die sportlichen Erfolgsmeldungen reißen beim FC Rot-Weiß Erfurt derzeit nicht ab. Sieht man vom jüngsten 0:3 im Landespokal gegen Regionalligist ZFC Meuselwitz mal ab, läuft es bei den Thüringern seit geraumer Zeit exzellent. In der Oberliga musste der ehemalige Zweitligist zuletzt am 6. November Punkte abgeben (0:1 beim FC An der Fahner Höhe). Jetzt hat Rot-Weiß bekanntgegeben, dass mit Brian Petnga ein zusätzlicher Mittelfeldspieler ins Aufstiegsrennen eingreifen kann.

Der 22-Jährige spielte zuletzt beim englischen Fünftligisten FC Horsham und hat in Erfurt schon seit ein paar Wochen mittrainiert. Trainer Fabian Gerber beschreibt den neuen Mann auf der Internetseite des FC RWE: "Brian ist ein sehr schneller Spieler, der über eine sehr gute Dynamik verfügt und seine Stärken im Eins-gegen-Eins hat." Gleichzeitig bremst der Erfurt-Coach übermäßige Erwartungen: "Er ist noch jung und braucht noch etwas Zeit, um unsere Spielphilosophie zu verinnerlichen. Er wird von Woche zu Woche stärker, und ich hoffe, dass er uns bald zeigen kann, was in ihm steckt." Der Vertrag ist zunächst bis Saisonende befristet.