"Ein minimaler Maulwurf": Neuer erklärt seinen bitteren Fehler

Der FC Bayern München scheidet bei Real Madrid aus der Champions League aus. Auch, weil Manuel Neuer ein folgenschwerer Fehler unterlief.

Die Neuauflage des Champions-League-Finals von 2013 lag in der Luft, nach Borussia Dortmunds Triumph über Paris St. Germain fehlte nur noch der FC Bayern, der zwischenzeitlich mit einem Bein bereits Endspiel stand. "Wir haben uns fast schon ein bisschen im Finale gesehen", gestand Manuel Neuer am DAZN-Mikrofon. Alphonso Davies hatte die Münchner per Traumtor in Minute 68 in Führung gebracht, die Königlichen mussten also reagieren.

Bereits im ersten Durchgang lief die Offensive Reals heiß, allen voran Vinicius Junior strahlte extreme Torgefahr aus. Der Brasilianer fand jedoch immer wieder seinen Meister in Neuer, der lange Zeit stark aufgelegt war. Vordermann Matthijs de Ligt hatte in Halbzeit eins eine "Weltklasseparade" gegen Vinicius Junior gesehen, ein paar weitere ließ der deutsche Nationalkeeper nach der Pause folgen. Insgesamt fünf waren es am Mittwochabend im Estadio Santiago Bernabeu.

"Ich habe den Ball anders erwartet"

Zwei Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit unterlief Neuer jedoch ein folgenschwerer Fehler. Vinicius Junior hatte nahe des linken Strafraumecks mal wieder abgezogen, der stramme, aber unplatzierte Schuss sprang vor Neuer nochmal auf. Bayerns Keeper ließ den eigentlich harmlosen Ball nach vorne prallen, Reals Jokers Joselu stand perfekt und staubte aus kurzer Distanz zum Ausgleich ab.

"Ich muss sagen, dass ich den Ball anders erwartet habe, ein bisschen mehr in Richtung Brustkorb. Da war ein minimaler Maulwurf im Platz. Und dann hat Joselu sehr schnell reagiert. Das ist nichts, was ein Torwart, der so lange schon dabei ist, nicht schon erlebt hätte. Aber so ist es brutal", sprach Neuer über jene Szene, die eine bittere Schlussphase aus Münchner Sicht einläutete.

Real nahm den Schwung nach dem Ausgleich mit, nur drei Minuten später war Neuer ein zweites Mal geschlagen. Diesmal war der 38-Jährige aber machtlos, erneut traf Joselu nach Vorarbeit von Antonio Rüdiger. Das 2:1 war gleichzeitig der Endstand, das Aus in der Champions League für den FCB somit besiegelt. "Dass man hier ausscheidet, ist extrem bitter. Da fehlen einem echt die Worte", ärgerte sich Neuer, der trotz starker Leistung mit seinem Patzer die Niederlage einleitete.

Trainer Thomas Tuchel sprach bei Neuers Aktion von einem "Fehler, den er in 100 Jahren nicht macht". Passiert ist dieser dennoch, was letztlich auch Bayern die erste titellose Saison seit 2011/12 bescherte. Münchens scheidender Coach zeigte aber Mitgefühl mit seinem Schlussmann. "Wir wissen, wo er herkommt, was er dafür getan und geschuftet hat. Und ich weiß, wie er sich hier vorbereitet hat. Und was für eine Persönlichkeit er ist."