Ein Hauch von Klopp-Fußball: "Kontrollfreak" Slot will neuer Liverpool-Trainer werden

Noch vier Spiele lang wird Jürgen Klopp an der Seitenlinie des FC Liverpool stehen - und dann kommt wahrscheinlich Arne Slot. Dabei orientiert sich der 45-Jährige vor allem an einem Klopp-Rivalen.

Just in der Woche, in der sich Jürgen Klopp in seiner letzten Saison beim FC Liverpool schon so ein bisschen von der Meisterschaft verabschieden musste, wird seine Nachfolge immer konkreter. Dass Feyenoord-Trainer Arne Slot den Deutschen an der Merseyside beerben soll, schreibt inzwischen nicht mehr nur The Athletic.

Und der 45-Jährige bestätigte am Donnerstagabend am Rande von Feyenoords Ligaspiel bei den Go Ahead Eagles Deventer, dass er die Reds übernehmen wolle. "Ich möchte neuer Liverpool-Trainer werden. Meine Entscheidung ist klar", sagte Slot bei ESPN und ergänzte: "Feyenoord und Liverpool führen Verhandlungen. Ich warte ab, was dabei herauskommt."

Dabei bewundert Slot in erster Linie gar nicht Klopp. Sondern Pep Guardiola. "Es gibt kein Team, dem ich lieber zuschauen würde als Manchester City", sagte Slot vor rund zwölf Monaten in einem Interview mit Voetbal International, als er Feyenoord gerade zur ersten Meisterschaft seit sechs Jahren führte. Er würde das Team des Katalanen, Liverpools großen Rivalen, exzessiv studieren, sei "ein Kontrollfreak" wie Guardiola. Aber ist Klopp das nicht?

Als Spieler war Slot über 200-mal in der Eredivisie aufgelaufen, für PEC Zwolle, NAC Breda und Sparta Rotterdam im offensiven Mittelfeld. 2013 hängte er die Schuhe an den Nagel, um zeitig auf die Trainerbank zu wechseln - 2019 erstmals als Chef. Aus den ersten acht Liga-Spielen auf seiner ersten Station AZ Alkmaar nahm er 19 Punkte mit - besser war in der Geschichte der Eredivisie noch kein Trainer gestartet. Als diese erste Saison wegen der Corona-Pandemie vorzeitig beendet wurde, lag AZ punktgleich nur hinter Spitzenreiter Ajax.

Slot strebte schnell den nächsten Schritt an, flog im Dezember 2020 deswegen sogar in Alkmaar raus. Es wurde ihm vorgeworfen, sich nicht mehr genug auf den Verein zu konzentrieren. Der Senkrechtstarter hatte bereits mit Feyenoord verhandelt, wo er zur Saison 2021/22 seinen Dienst antrat. Und gleich in der ersten Saison das Conference-League-Finale erreichte (0:1 gegen José Mourinhos AS Rom). In seiner zweiten Saison folgte die Meisterschaft. Obwohl ihm zwischen diesen beiden Spielzeiten die halbe Mannschaft weggebrochen war.

4-3-3 und exzessives Pressing

Umbruch kann Slot also. Und Liverpool kann er wahrscheinlich auch. Denn zu seiner klaren Handschrift zählen exzessives Angriffspressing, aggressives Hinterlaufen der Außenverteidiger und die Grundordnung 4-3-3. Das mutet in Teilen zwar wie Guardiola-Fußball an, aber definitiv auch wie Klopp-Fußball. Slot-Fußball wird außerdem durchgezogen, eigentlich immer. Gegner haben sich daran anzupassen, nicht er sich an den Gegner. Das waren die Reds in den vergangenen Jahren gewohnt, auch das dürfte ihnen gefallen.

Wenn es am River Mersey in vier Spielen unvermeidlich darum geht, in Fußstapfen zu treten, die eigentlich nicht auszufüllen sind, ist Arne Slot ein Kandidat, der vielleicht noch nicht in puncto Größe, aber womöglich von der Form hineinpassen könnte. Vor dem möglichen nächsten Schritt hält er diesmal sogar den Fokus. Sein Feyenoord ist die einzige Mannschaft, die in dieser Eredivisie-Saison mit Peter Bosz' überragender PSV Eindhoven einigermaßen mithalten konnte.

Slot besitzt bei Feyenoord noch einen Zweijahresvertrag. Im Gespräch ist eine Ablösesumme von zehn Millionen Euro.