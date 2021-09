"Ein guter Schritt" - Glöckners Waldhof erobert Platz vier

Das Mannheimer Formhoch hält an. Mit dem 2:1-Sieg gegen Halle eroberte Waldhof vorübergehend den 4. Platz. Patrick Glöckner freut sich über "einen guten Schritt", den seine Mannschaft gemacht hat.

Gegen eine anfangs desolate Gästemannschaft spielte Mannheim eine dominante erste Hälfte. Beide Tore fielen durch Umschaltmomente, die Glöckner mit seiner Spielweise erzwingen konnte. "Wenn man die Konzentration oben behält und den Gegner immer wieder unter Druck setzt, dann hat es jede Mannschaft schwer und das machen Costly und Martinovic richtig gut, abgesehen davon, dass wir hinten den Ball schon sehr gut im Zweikampf gewonnen haben und dann über diese 50, 60 Meter einen sehr guten Konter gefahren sind", sagte der Trainer nach dem 2:1-Erfolg am Mikrofon von "MagentaSport".

"Natürlich hätten wir den Sack früher zumachen können"

"Wir haben eine hervorragende erste Halbzeit gespielt", lobte Glöckner. "Haben leider in Unterzahl, als Marco Höger gerade draußen war, genau den Pass in die Schnittstelle bekommen, wo er normalerweise steht. Und dann ein schönes Traum-Weitschusstor von Shcherbakovski zum Ausgleich, was in dem Moment völlig überraschend kam." Doch seine Mannschaft ließ nicht locker, verdiente sich den Treffer von Boyamba, der den alten Abstand wiederherstellte - nur eine von etlichen Großchancen für den Waldhof im ersten Durchgang. So rettete Derstroff einen Kopfball von Costly auf der Linie und Saghiri traf mit seinem Schlenzer in der Nachspielzeit nur die Latte.

"Natürlich hätten wir den Sack früher zumachen können", gesteht Glöckner ein, schaut aber lieber auf die erreichten 13 Punkte aus den letzten sechs Spielen. "Damit sind wir sehr zufrieden, weil wir haben ja ambitionierte Ziele und wollen die Schritt für Schritt verfolgen", erklärt der 44-Jährige. "Heute haben wir einen guten Schritt gemacht, gerade bei einem Heimspiel - das war uns wichtig - gegen einen guten Gegner. Von daher bin ich zufrieden mit der Leistung meiner Mannschaft."

Als sein persönliches Ziel gab Glöckner aus, "dass die Mannschaft diese Leistung konstant bringt." Einen Schritt in Richtung mehr Konstanz kann sein Team jedenfalls schon nächsten Samstag (14 Uhr) bei Absteiger Braunschweig machen, die das Parallelspiel in Duisburg mit 2:3 verloren.