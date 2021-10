Ein Ex-Profi für Union Niederrad: Nando Rafael kickt nun Kreisoberliga

Prominente Verstärkung für den FC Union Niederrad 07: Der ehemalige Hertha-Profi Nando Rafael schnürt seine Schuhe für den Frankfurter Kreisoberligisten - am Wochenende erzielte er sein erstes Tor.

120 Bundesligaspiele (26 Tore), 56 Zweitligaspiele (22 Tore), dazu 33 Einsätze (zehn Tore) in der ersten Liga Dänemarks - Nando Rafael hat eine beachtliche Karriere hingelegt. Unter anderem für Hertha BSC, Borussia Mönchengladbach und den FC Augsburg spielte der zwölffache U-21-Nationalspieler für Deutschland, bevor er nach seiner Profilaufbahn in den Amateurbereich wechselte. Ein Gastspiel bei Germania Birklar in der Saison 19/20 endete im Frühjahr 2020 aber so plötzlich, wie es begonnen hatte.

Nun hat der 37-jährige gebürtige Angolaner einen neuen Verein gefunden. Aus seiner Wahlheimat Frankfurt vermeldet Kreisoberligist FC Union Niederrad 07 die Verpflichtung des spielstarken Offensivmanns: "Wir freuen uns, mit Nando Rafael eine Ex-Profi für die Union gewonnen zu haben, der uns mit seiner Erfahrung und Intelligenz auf und neben dem Platz helfen kann", sendet der Verein via Facebook ein etwas verspätetes Transferupdate: Rafael hatte zu diesem Zeitpunkt schon drei Spiele für die Union absolviert.

"Er will keine Extrawürste"

Der Kontakt zu Rafael sei durch einen ehemaligen Unioner zustande gekommen, verrät der 1. Vorsitzende des FC Union Niederrad 07, Khalid Lamjahed: "Viele Ehemalige haben ein sehr gutes Verhältnis zum Verein, so kommt dann auch mal ein solcher Transfer zustande." Lamjahed selbst ist schwer angetan von Rafael: "Er ist menschlich top, absolut nicht arrogant. Er will keine Extrawürste. Man merkt sofort an seiner Körpersprache, dass er eine Mannschaft führen kann." Und auch im Team selbst sei der 37-Jährige gut aufgenommen worden: "Er ist ja keiner dieser Ex-Profis, die mal ein wenig zweite oder dritte Liga gespielt haben. Einen solchen Spieler erkennt man sofort an."

Und was sind die Niederrader Ziele mit Rafael? "Wir erhoffen uns durch ihn einen Schub", so Lamjahed. Schließlich steht sein Verein in der Tabelle der Kreisoberliga Frankfurt unten drin, der Klassenerhalt hat oberste Priorität. Am Wochenende, beim wichtigen 2:1-Erfolg über den direkten Kellerrivalen FV Saz-Rock, konnte sich Nando Rafael dann auch erstmalig in die Torschützenliste eintrafen: "Da hat man seine Klasse gemerkt, seine Schlauheit vor dem Tor. Andere hätten aus dieser Position einfach draufgehauen, er aber hat noch einen überlegten Doppelpass gespielt."

Dass der technisch beschlagene Rafael Probleme mit den Herausforderungen der achten Liga bekommen könnte, glaubt Lamjahed nicht. Sein Verein spielt bei Heimspielen auf Kunstrasen - die Auswärtspartien auf Asche lägen schon hinter ihnen.