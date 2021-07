Ein Ex-Profi für Schonnebeck: Marwin Studtrucker wird eine Schwalbe

Niederrhein-Oberligist SpVg Schonnebeck hat eine weitere Neuverpflichtung bekanntgegeben: Der ehemalige Zweitligaspieler Marwin Studtrucker kickte zuletzt in der Regionalliga bei der Alemannia aus Aachen.

In den vergangenen Testspielen war er bereits als Gastspieler bei den Schonnebeckern zu sehen, nun ist die Verpflichtung in trockenen Tüchern: "Marwin Studtrucker spielt in den kommenden beiden Spielzeiten im Dress der Schwalben", verkündet die SpVgg Schonnebeck am Donnerstag via Facebook. Der heute 31-jährige Ex-Profi, der in den vergangenen Spielzeiten in der Regionalliga West zu Hause war, kam für seinen Ausbildungsverein Arminia Bielefeld schon auf drei Zweitliga-Einsätze in der Saison 10/11. Weitere Stationen des Angreifers waren unter anderem Rot-Weiss Essen, FC Saarbrücken, SG Wattenscheid 09 und zuletzt Alemannia Aachen.

Studtrucker wird somit zum Kader der SpVgg gehören, wenn es am 22.08. mit einem Heimspiel gegen Schwarz-Weiß Essen in die neue Runde der Oberliga Niederrhein geht.