Ein Ex-Champions-League-Spieler für Rheurdt-Schaephuysen: Mitroglou stürmt in der Kreisliga

Transferhammer in der Kreisliga A Moers: Der ehemalige griechische Nationalspieler Kostas Mitroglou schnürt künftig die Fußballstiefel für die SpVgg Rheurdt-Schaephuysen 2014.

Die SpVgg Rheurdt-Schaephuysen 2014, abgeschlagenes Schlusslicht der Kreisliga A Moers, hat zur Winterpause einen größeren Umbruch durchgeführt. Etliche Spieler verließen den Klub, andere kamen hinzu. Darunter auch ein über die deutschen Bundesgrenzen hinaus bekanntes Gesicht. Wie der Verein auf seiner Facebook-Seite bestätigte, wird Kostas Mitroglou ab sofort für den abstiegsbedrohten Kreisligisten stürmen.

Mitroglou bestritt 65 Spiele (17 Tore) für die griechische Nationalmannschaft und stand für Olympiakos Piräus und Benfica Lissabon in 41 Champions-League-Partien (14 Tore) auf dem Feld. Weitere Stationen des Stürmers waren die PSV Eindhoven, Olympique Marseille, Galatasaray Istanbul und der FC Fulham. Zuletzt kickte der in Deutschland beim MSV Duisburg und Borussia Mönchengladbach ausgebildete Angreifer in der griechischen Super League 1 bei Aris Saloniki, war seit Sommer aber vereinslos.

Amateur-Gerüchte bereits im Sommer

Bereits damals gab es Gerüchte, wonach der mittlerweile 34-Jährige an den Rhein in die Landesliga zum SV Scherpenberg wechseln könnte. Nun folgte also zur Winterpause der Schritt in die Kreisliga. Doch wieso? Des Geldes wegen ist es nicht, beteuert Rheurdt-Schaephuysens Trainer Robert Kruppa in der Neue Ruhr Zeitung. "Kostas ist ein guter Freund, der noch einmal mit uns Fußball spielen will", so der Coach, der mit Mitroglou noch aus gemeinsamen Duisburger Zeiten befreundet ist.

Sein erstes Pflichtspiel könnte Mitroglou am 12. Februar bestreiten. Dann startet die SpVgg Rheurdt-Schaephuysen gegen den Tabellensechsten ESV Hohenbudberg in die Restspielzeit.