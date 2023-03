Trotz einer Zwei-Tore-Führung hat 1860 München auch in Duisburg nicht gewonnen. Trainer Maurizio Jacobacci spricht dennoch von einem "Schritt in die richtige Richtung".

15 Minuten vor dem Schlusspfiff gegen den MSV Duisburg (2:2) sah alles gut aus für die Münchner Löwen. Dank des Treffers von Joseph Boyamba war die drei Spiele andauernde Serie ohne eigenen Treffer gebrochen und weil Duisburgs Innenverteidiger Tobias Fleckstein ins eigene Netz getroffen hatte, bewegte man sich auf den ersten Sieg nach sechs Partien ohne Dreier hin. Doch es sollte auch gegen den MSV nicht sein, die Zebras kamen innerhalb kürzester Zeit zurück und erkämpften sich doch einen Zähler gegen verdutzte Löwen.

"Ein bisschen unerklärlich, ein bisschen unglücklich", beschrieb Torschütze Boyamba die beiden Gegentore nach der Partie am Mikrofon von "Magenta Sport". Trainer Maurizio Jacobacci sprach von "zwei verlorenen Punkten". Seine Mannschaft habe es nach dem 2:0 verpasst, "Ruhe ins Spiel zu bringen, eigene Fehler zu vermeiden und den Gegner eben nicht mehr ins Spiel zu bringen".

Die kämpferische Leistung war top, sie haben sich voll ins Spiel reingehauen. Maurizio Jacobacci

Einen Vorwurf wollte Jacobacci, der im zweiten Spiel immerhin den ersten Zähler als Löwen-Coach einfahren konnte, seiner Truppe allerdings nicht machen. "Die kämpferische Leistung war top, sie haben sich voll ins Spiel reingehauen", lobte der 60-Jährige. "Aber das ist ein Muss, das ist eine Pflicht gegenüber dem Verein und uns allen", so der Trainer weiter.

"Ein kleiner Schritt in die richtige Richtung"

Lange anhalten durfte der Frust über die vergebene Führung also nicht, sowohl der Trainer als auch der einzige Münchner Torschütze des Tages setzten den Fokus schnell wieder auf die positiven Ansätze des Spiels. Während Boyamba von einem "guten Anfang" sprach, wollte Jacobacci die "wesentlichen Dinge" sehen, "die uns wieder zum Erfolg führen". Das Remis gegen Duisburg sei dabei "ein kleiner Schritt in die richtige Richtung" gewesen.

Kleine Schritte geht man also bei den Löwen, denen am kommenden Dienstag, in der englischen Woche, ein schweres Brett vor der Brust steht. Ab 19 Uhr ist Tabellenführer Elversberg zu Gast im Stadion an der Grünwalder Staße. Ob es dann mit dem ersten Sieg für Jacobacci als Löwen-Coach klappt?