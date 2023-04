Eigengewächs verlässt Köln: Gudorf zieht es nach Freiburg

Nach elf Jahren beim 1. FC Köln verlässt Eigengewächs Ally Gudorf den Verein Richtung Freiburg, dort wird die 21-Jährige ab Sommer für den Sport-Club auflaufen.

Ally Gudorf hat sich beim 1. FC Köln schon längst einen Stammplatz erkämpft, auch beim 4:0 am vergangenen Wochenende im Abstiegskracher der Frauen-Bundesliga gegen den MSV Duisburg stand die Mittelfeldspielerin über die gesamte Spielzeit für den Effzeh auf dem Platz. Ab Sommer wird die 21-Jährige, deren Vertrag beim FC bis zum 30. Juni 2023 datiert war, dann für den SC Freiburg auflaufen, wie der Bundesliga-Konkurrent des FC am Montag mitteilte.

"Ich freue mich sehr, dass wir mit Ally Gudorf eine talentierte deutsche Außenbahnspielerin von unserem Weg in Freiburg überzeugen konnten", erklärte SC-Abteilungsleiterin Birgit Bauer-Schick. "Ally wird unserem Spiel mit ihrer frischen Art, ihrer Zweikampfstärke, ihrer Physis und Geschwindigkeit sehr guttun."

Das meint auch Gudorf, die sich "sehr auf meine neue Aufgabe in Freiburg" freut. "Der Fußball und das Konzept in Freiburg haben mich extrem überzeugt. Ich glaube, dass wir in den kommenden Jahren gemeinsam die nächsten Schritte gehen können."

Im November 2022 im erweiterten DFB-Aufgebot

Gudorf lief für Köln in der letzten und der nun laufenden Spielzeit zusammen bislang 33-mal auf und wusste zu überzeugen. Im November 2022 stand die junge Außenbahnspielerin sogar im erweiterten Kader der DFB-Auswahl für die Länderspielreise in den USA. Kölns Sportliche Leiterin Nicole Bender-Rummler, in den letzten beiden Spielen als Interimstrainerin fungierend, äußerte sich damals äußerts positiv über Gudorf: "Sie hat sich in den vergangenen Jahren enorm entwickelt, gibt in den Spielen immer Vollgas und ist eine Teamplayerin." Als solche wird sie künftig für Freiburg auf dem Platz stehen.