eFootball Championship Pro: Schlussphasen kosten Bayern den Titel

Der FC Bayern hat den ersten Titel in der eFootball Championship Pro denkbar knapp verpasst, im Finale unterlagen die Münchner am Sonntag der AS Monaco.

Als Favorit ging das spanische Trio des deutschen Rekordmeisters nach dem dritten Platz in der Gruppenphase nicht in die K.o.-Duelle. An einem einzigen Tor hatte am vorherigen Wochenende der Einzug ins Viertelfinale gehangen, in dem der FC Bayern am Samstag auf den FC Barcelona traf.

Miguel Mestre Oltra hatte allerdings schon nach dem Last-Minute-Erfolg in der Vorrunde verkündet, dass sie als Bayern "selbstbewusst genug" seien, "um dem Druck standzuhalten". Diese Ansage wussten die Münchner in die Tat umzusetzen, die Katalanen wurden im Viertelfinale in nur zwei Partien besiegt.

Erfolgreicher K.o.-Start dank 'FCB_Mestre'

Nach einem 0:0, das die Bayern im Elfmeterschießen zum 4:2 für sich entscheiden konnten, hatte 'FCB_Mestre' schon den ersten Matchball. Ein Treffer kurz vor der Halbzeit (39.) besiegelte das Weiterkommen der Münchner, besonders offensiv sahen die eFootball-Profis des FC Barcelona kaum einen Stich.

Im Halbfinale wartete Celtic Glasgow, die Schotten hatten die FCB-Gruppe gewonnen. Weniger souverän war jedoch der Celtic-Auftakt in die Vorschlussrunde: Bayern-Kapitän José Carlos Sanchez Guillen sorgte für die 2:0-Führung. Auf seine Treffer (10./78.) fand Kilyan 'Kilzyou' Faucheux nur noch eine späte Antwort (84.).

Bayern brauchen drei Spiele gegen Celtic

Diesmal konnte 'FCB_Mestre' den Deckel im zweiten Match allerdings nicht auf den Topf packen - obwohl er gegen Lotfi 'Lotfi' Derradji in der 55. Minute mit 1:0 in Front gegangen war. Der Glasgower zeigte keine Nerven und drehte die Partie noch zu seinen Gunsten (68./74.), Celtic glich aus und erzwang Spiel drei.

Dadurch musste Alejandro Alguacil Segura erstmals in der K.o.-Phase zum Controller greifen, die Entscheidung um das Finale fiel zwischen ihm und Azzdine 'Aazbabysk' Ait Ouzdi. 'FCB_Alguacil' begann überlegen und legte in der 13. Minute vor, 'Aazbabysk' konnte allerdings noch vor der Pause ausgleichen (32.).

Elementar war letztlich die Anfangsphase der zweiten Halbzeit, als 'FCB_Alguacil' den besseren Wiederbeginn erwischte und mit dem 2:1 das Tor ins Finale erzielte (48.). In diesem trafen die Bayern auf die AS Monaco, das Fürstentum war gegen Galatasaray (2:0 und 4:2) sowie die AS Rom (4:2 und 2:1) durchmarschiert.

'FCB_José' mit bitterer Auftaktpleite

Eröffnet wurde das Grand Final durch FCB-Kapitän Sanchez Guillen und Monacos Shootingstar Lucas 'Nekza' Lorge, der sich über die Open empfohlen und sein Debüt auf diesem Niveau gegeben hatte. 'FCB_José' hielt den besten Torschützen des Turniers beeindruckend in Schach, es war eine ausgeglichene Partie.

Gute Gelegenheiten von 'Nekza' (8./45.) konterte der Münchener durch gefährliche Abschlüsse seinerseits (39./52.). Kurz nach dem Seitenwechsel zappelte der Ball sogar im Monegassen-Netz, der Treffer zählte jedoch wegen einer Abseitsstellung nicht. Mit zunehmender Spieldauer erhöhte Lorge sukzessive den Druck.

Nach einem Durchbruch über die linke Seite ging 'Nekza' in der 81. Minute in Führung, 'FCB_José' musste nun schnell reagieren. Der Spanier warf alles nach vorne und hatte kurz vor dem Abpfiff noch mal eine hervorragende Gelegenheit aus zentraler Position (87.) - der Schuss geriet allerdings nicht platziert genug.

Münchner Hoffnung vor der Pause

Nach dieser bitteren ersten Pleite musste 'FCB_Mestre' gegen den routinierten Rachid 'Usmakabyle' Tebane die Kohlen aus dem Feuer holen. Der Start verlief denkbar ungünstig: Der Monaco-Profi ging nach nicht mal sechs Minuten in Front. Es zeichnete sich früh ein Match ab, das alle Zuschauer belohnen sollte.

Mestre Oltra glich in der 19. Minute aus, musste anschließend aber einen herben Doppelschlag hinnehmen (26./28.). Beim Stand von 1:3 aus bayerischer Sicht war der Titel in weite Ferne gerückt, 'FCB_Mestre' bewies jedoch Moral: Noch vor der Pause verkürzte er nach einer wunderbaren Ballstafette auf 2:3 (38.).

Beide Spieler schaffen das Comeback

'Usmakabyle' war die Unruhe nach dem Seitenwechsel noch anzumerken. 'FCB_Mestre' legte sich seinen Kontrahenten immer wieder zurecht und schlug nach etwas mehr als einer halben Stunde zu: Erst führte ein Treffer nach herrlicher Finte zum 3:3 (66.), dann ging Mestre Oltra per Abstauber sogar in Führung (74.).

Kurz vor der Schlussphase lag Spiel drei in der Luft - Tebane hatte aber noch Energie und Konzentration. Wieder konnte ein starkes Ergebnis nicht über die Runden gebracht werden: Ein Querpass von rechts leitete das 4:4 ein (80.), das im Best-of-3-Format immerhin noch zum Elfmeterschießen geführt hätte.

Bayern-Knockout in der Nachspielzeit

Der Knockout für 'FCB_Mestre' und seinen Klub erfolgte in der Nachspielzeit: Eine monegassische Offensivaktion konnte nicht entscheidend geklärt werden, ein Steckpass in den Münchner Strafraum sorgte für Raum und ein harter Abschluss ins rechte obere Eck für das Ende der bayerischen Titelträume (90.+1).

Das spektakuläre 5:4 rundete nicht nur das Grand Final, sondern auch die Premierenausgabe der eFootball Championship Pro ab. Während die siegreichen Franzosen in großen Jubel ausbrachen, äußerte sich 'FCB_Mestre' im Rahmen der Ehrung eines Treffers zum Tor des Tages noch mal kurz zu Wort.

Gegen den "besten Spieler der PES-Geschichte"

"Am Ende haben wir nicht die Belohnung erhalten, die wir wollten. Wir wollten den Titel", meinte Mestre Oltra. Seinen Finalgegner 'Usmakabyle' bezeichnete er zudem als "den besten Spieler der PES-Geschichte, ein absolutes Monster". Mit immerhin 5.000 Euro war seine Individualauszeichnung übrigens dotiert.

Ein höheres Preisgeld erhielt 'Nekza', der sich als Newcomer den MVP-Titel sicherte. Der 18-Jährige avancierte mit 16 Treffern zum Torschützenkönig der eFootball Championship Pro und durfte sich über 15.000 Euro freuen. Zu einer möglichen zweiten Auflage des Wettbewerbs gibt es noch keine Informationen.