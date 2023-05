Draisaitl punktet und wird geschlagen: Oilers gleichen gegen Vegas aus

Auch weil ihr Goalie eine Reaktion zeigt, dürfen die Edmonton Oilers weiter vom Play-off-Halbfinale träumen. Leon Draisaitl erlebt ein schmerzhaftes Ende. Die NHL am Donnerstagmorgen.

Die Edmonton Oilers sind zurück in der Play-off-Serie gegen die Vegas Golden Knights - und Leon Draisaitl punktet wieder: Nach der 1:5-Heimniederlage in Spiel drei, bei dem Draisaitl erstmals in der diesjährigen Postseason ohne Tor oder Assist geblieben war, schlugen die Oilers in der Nacht auf Donnerstag (MESZ) per 4:1 zurück und glichen damit zum 2:2 aus.

Die Gastgeber legten den Grundstein schon im ersten Drittel, als Nick Bjugstad (7.), Evan Bouchard (8.) und Mattias Ekholm (14.) eine 3:0-Führung herausschossen. Draisaitl bereitete den dritten Treffer vor und steht damit nach zehn Play-off-Spielen bei 18 Scorerpunkten (13 Tore, fünf Vorlagen) - ligaweit Platz eins.

Teamkollege Connor McDavid folgt knapp dahinter mit 17 (fünf Tore, zwölf Vorlagen). Der Hauptrunden-Topscorer war diesmal am 2:0 und am 4:0 beteiligt. Letzteres markierte Ryan Nugent-Hopkins in der 35. Minute - sein erster Play-off-Treffer 2022/23. Im Tor der Oilers überzeugte Stuart Skinner, der im dritten Duell mit den Golden Knights noch vorzeitig vom Eis geholt worden war, mit 25 Paraden und zeigte damit eine starke Reaktion.

Draisaitl schubst und wird geschlagen

Im Schlussdrittel wurde es dann immer wieder hitzig mit diversen Strafen auf beiden Seiten. Nicolas Roy verkürzte auf 1:4 (46.) und ließ sich dabei auch nicht von einem Schubser durch Draisaitl aufhalten. Roy stand einfach wieder auf, setzte sein Solo fort und versenkte den Puck hoch im Tor. Draisaitl wiederum war kurz vor dem Ende das Opfer: Gerade als er ein Empty Net Goal zum möglichen 5:1 knapp verpasst hatte, schlug ihn Vegas-Verteidiger Alex Pietrangelo mit dem Schläger und durfte nicht mehr weiterspielen.

Draisaitl konnte es buchstäblich verschmerzen - die Oilers, die letztmals vor 33 Jahren Stanley-Cup-Sieger waren, träumen weiter vom Play-off-Halbfinale. In der Nacht auf Samstag (MESZ) geht die enge Best-of-seven-Serie in Las Vegas weiter. Dann wird sich einer der beiden Kontrahenten den ersten Matchball erspielen.

Im zweiten Match des Abends siegten die Toronto Maple Leafs mit 2:1 bei den Florida Panthers und verhinderten damit deren Durchmarsch ins Halbfinale. Die ersten drei Duelle hatten die Panthers allesamt gewonnen.