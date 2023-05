Nicht nur Draisaitl ausgebremst: Vegas nach Goalie-Aus nicht zu stoppen

Die Edmonton Oilers liegen in der Serie gegen die Vegas Golden Knights wieder zurück - Leon Draisaitl bleibt im dritten Duell erstmals wirkungslos. Die NHL am Dienstagmorgen.

Mit der herausragenden Bilanz von 13 Toren und vier Assists war Leon Draisaitl in der Nacht auf Dienstag (MESZ) in das dritte Aufeinandertreffen mit den Vegas Golden Knights gegangen - doch zum ersten Mal in den diesjährigen Play-offs blieb der 27 Jahre alte Kölner ohne Scorerpunkt.

Weil auch Hauptrunden-Topscorer Connor McDavid nach sieben Partien erstmals weder Tor noch Assist gelang, mussten die Edmonton Oilers zuhause eine 1:5-Niederlage schlucken und liegen in der Viertelfinalserie nun mit 1:2 im Hintertreffen. Draisaitl hatte in den bisherigen beiden Duellen mit Vegas viermal (4:6) bzw. zweimal getroffen (5:1).

Die Oilers gingen durch Warren Foegele zwar frühzeitig in Führung (3.). Jonathan Marchessault, der letztmals 2021 ein Play-off-Tor erzielt hatte, glich aber schnell aus (5.) und schickte kurz vor der ersten Drittelpause das 2:1 hinterher - jeweils war Jack Eichel der Vorbereiter. Dazwischen verloren die Gäste ihren Torhüter Laurent Brossoit, der sich nach einer Parade offenbar am Bein verletzte und unter Schmerzen runter musste (12.).

Ersatzmann Hill bleibt cool - McDavid hadert

Als Nachteil entpuppte sich das nicht: Ersatzmann Adin Hill, der schon in Spiel zwei für Brossoit gekommen war und damit erstmals seit Anfang März auf dem Eis gestanden hatte, parierte alle 24 Schüsse auf sein Tor, während Stuart Skinner auf der Gegenseite von 23 nur 19 abwehrte und anschließend für Jack Campbell Platz machen musste. Im vierten Spiel der Erstrundenserie gegen die Los Angeles Kings waren die Oilers nach einem solchen Torwarttausch nach 0:3-Rückstand noch zurückgekommen (5:4 n.V.), diesmal blieb ein Comeback aus.

Zach Whitecloud (28.) und Eichel (33.) hatten da bereits für klare Verhältnisse gesorgt, ehe Chandler Stephenson den Vorsprung weiter ausbaute (38.). Sekunden vor dessen 5:1 war Vegas ein Treffer noch aberkannt worden.

Kapitän McDavid sah nach dem herben Rückschlag "nicht viel Positives" bei seinen Oilers. "Aber unser Spiel ist nicht weg. Vor 48 Stunden haben wir richtig gut gespielt. Das müssen wir ins vierte Duell mitnehmen." Das steigt am Donnerstag (4 Uhr MESZ) erneut in Edmonton. Bei einem weiteren Auswärtssieg hätten die Golden Knights bereits Matchbälle.