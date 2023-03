Oilers verlieren Topspiel - Draisaitl baut starken Lauf aus

Auch weil Leon Draisaitl erneut zuschlägt, holen die Edmonton Oilers zumindest einen Punkt gegen die Vegas Golden Knights. Die Konkurrenz um Philipp Grubauer schläft jedoch nicht. Die NHL am Sonntagmorgen.

Leon Draisaitl ist wenige Wochen vor Beginn der NHL-Play-offs weiterhin in exzellenter Form. In der Nacht auf Sonntag (MEZ) baute der gebürtige Kölner seinen Punkte-Lauf auf vier Tore und zwölf Assists in acht Spielen aus, konnte die 3:4-Niederlage nach Verlängerung seiner Edmonton Oilers im Topspiel gegen die Vegas Golden Knights jedoch nicht verhindern.

Jack Eichel avancierte für die Gäste mit einem Tor und zwei Vorlagen zum Matchwinner. Der 26-Jährige, der zunächst die frühe Führung besorgt hatte (2.), war auch an der Entstehung des entscheidenden Treffers beteiligt, den Nicolas Roy in der dritten Minute der Overtime besorgte. Draisaitl bereitete Zack Hymans 1:1-Ausgleich vor (4.) und traf auf Vorlage von NHL-Topscorer Connor McDavid im Powerplay zum zwischenzeitlichen 2:2 (31.).

"Es war ein enges Spiel, wie man es in den Play-offs erwartet", bilanzierte Draisaitl hinterher. "Heute Abend lief es nicht nach unserem Geschmack, aber wir nehmen den Punkt mit." Während die Golden Knights in der Pacific Division weiterhin vornewegmarschieren, sind die Oilers, die zuvor fünf Partien am Stück gewonnen hatten, mit sieben Punkten weniger Dritter.

Grubauer jubelt über "verdammt gutes Auswärtsspiel" - Reichel und Sturm treffen

Dahinter lauern aber weiterhin die Seattle Kraken, die den Rückstand auf die Oilers - bei einem Spiel mehr in der Hinterhand - durch einen 7:2-Auswärtssieg bei den Nashville Predators auf drei Zähler verkürzten. Unter anderem traf Eeli Tolvanen doppelt gegen seinen Ex-Klub, den er im Dezember Richtung Seattle verlassen hatte. Goalie Philipp Grubauer trug 14 Paraden zum Erfolg bei und sprach hinterher von einem "verdammt guten Auswärtsspiel". Im Schlussdrittel ließen die Gäste nur einen Schuss aufs Tor zu.

Nur noch geringe Play-off-Chancen haben die Ottawa Senators nach der 3:5-Niederlage bei den New Jersey Devils, die sich kurz vor dem Spiel ihr Ticket gesichert hatten. Tim Stützle sammelte für die Gäste seine Torvorlagen 45 und 46. Auch zwei andere Deutsche punkteten ohne Teamertrag: Lukas Reichel erzielte beim 1:3 seiner Chicago Blackhawks bei den Minnesota Wild sein viertes NHL-Tor, Nico Sturm traf beim 3:5 seiner San Jose Sharks bei den Calgary Flames zum 14. Mal in dieser Saison.