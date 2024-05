Dramatische Schlussphase in Edmonton: Oilers gleichen zum 2:2 aus

Die Edmonton Oilers mussten Spiel vier gegen die Vancouver Canucks fast schon gewinnen, um in der Best-of-Seven-Serie nicht vorentscheidend ins Hintertreffen zu geraten. Sie taten es, weil Leon Draisaitl lieferte, Evan Bouchard mal wieder entscheidend traf und auf den Back-up im Tor Verlass war.

Oilers obenauf: Leon Draisaitl (2.v.r.) gratuliert Evan Bouchard (Nr. 2) zu seinem Treffer. picture alliance / ASSOCIATED PRESS

Oilers-Trainer Kris Knoblauch traf nach der Niederlage in Spiel 3 zwei gravierende Entscheidungen: Er ersetzte den zuletzt schwächelnden Stammgoalie Stuart Skinner durch Calvin Pickard, der mit 32 Jahren sein erstes Playoff-Spiel überhaupt bestritt. Und er trennte die Superstars Connor McDavid und Leon Draisaitl, jeder lief als Center seiner eigenen Reihe auf - der Deutsche mit Evander Kane und Dylan Holloway. Es entwickelte sich eine umkämpfte Partie mit leichten Vorteilen für Edmonton. Während die Oilers im ersten Drittel sechs Minuten in Unterzahl schadlos überstanden, darunter eine Double Minor (vier Minuten) gegen Kane, nutzten sie wie so oft ihr Powerplay zur Führung. McDavid zog drei Gegenspieler auf sich, passte nach rechts zu Draisaitl und der versenkte die Scheibe (12.).

Auch im Mitteldrittel blieb es intensiv und umkämpft, Canucks-Goalie Arturs Silovs überzeugte erneut. 40 Sekunden vor der Pausensirene war der Lette jedoch machtlos, als Ryan Nugent-Hopkins nach einem Scheibenverlust der Canucks ins Angriffsdrittel zog und den Puck zentimetergenau an den linken Innenpfosten setzte, von wo er ins Tor ging (40.).

Edmonton verspielt 2:0-Führung

Führungen verteidigen gehört nicht zu den größten Stärken der Oilers, das zeigte sich im Schlussdrittel erneut. Conor Garland erzielte Vancouvers Anschlusstor (47.). Als die Canucks Silovs vom Eis nahmen, zielte Brock Boeser auf die Ansammlung an Spielern vor dem Oilers-Tor, Dakota Joshua fälschte unhaltbar zum 2:2 ab (59.). Lähmendes Entsetzen im Rogers Place, das in grenzenlosen Jubel überging, als Verteidiger Bouchard 39 Sekunden vor der Verlängerung zum Sieg traf. Kane leitete den Spielzug mit aggressivem Forechecking ein, brachte die Scheibe zu Draisaitl, der nach kurzer Verzögerung Bouchard sah und durch diesen Assist seinen 20. Scorerpunkt in den diesjährigen Playoffs verbuchte - Platz eins im NHL-Ranking.

In der Nacht auf Freitag steigt Spiel fünf in dieser spannenden Serie. Pickard dürfte nach seiner soliden Leistung erneut den Vorzug erhalten, die Oilers auf Draisaitl hoffen. Der 28-Jährige scorte in jedem der bisherigen neun Playoff-Spiele, acht Mal davon mindestens doppelt. Eine solche Serie war zuletzt Darryl Sittler gelungen: 1977 (!) für die Toronto Maple Leafs. Sorgen sollen Edmonton weiterhin bereiten, dass höchstens zwei Sturmreihen liefern, die dritte mit Ryan McLeod, Corey Perry und Warren Foegele trägt offensiv nahezu nichts bei.

Bruins wehren Matchball ab

Das Aus abgewendet haben unterdessen die Boston Bruins durch einen 2:1-Auswärtssieg bei den Florida Panthers, die in der Serie noch mit 3:2-Siegen führen. Bei den Bruins fehlte erneut der verletzte Kapitän Brad Marchand. Spieler des Abends war Verteidiger Charley McAvoy, der zum 1:0 von Morgan Geekie assistierte (5.) und das 2:1 selbst erzielte (31.). Sam Reinhart glich zwischenzeitlich für die Panthers aus (7.).