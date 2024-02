Oilers drehen einen 0:2-Rückstand - Hyman knackt 40 Tore-Marke

Die Edmonton Oilers von Deutschlands Superstar Leon Draisaitl benötigten in der NHL mal wieder eine Aufholjagd und lieferten sie beim 3:2-Sieg nach Verlängerung gegen die St. Louis Blues.

Schlechter hätte die Partie im heimischen Rogers Place für die Oilers nicht beginnen können, und daran hatte auch Draisaitl seinen Anteil. Schon nach zwei Minuten musste er auf die Strafbank, die Blues nutzten ihr erstes Überzahlspiel prompt zum frühen 1:0 durch Robert Thomas (3.).

Ein Blick in die Statistik liefert eine Überraschung: Mit 62 Strafminuten hat Draisaitl die zweitmeisten bei Edmonton in dieser Saison gesammelt, nur Evander Kane kommt mit 70 auf mehr. Zurück zum frühen Unheil, das Pavel Buchnevich mit dem 0:2 aus Oilers-Sicht verschärfte (5.). Die Partie schien ihnen früh zu entgleiten, obwohl die Gäste am Abend zuvor in Winnipeg spielten und eine lange Anreise hatten.

Wieder einmal half den Oilers ihr Power-Play aus der Patsche. Superstar Connor McDavid bediente Zach Hyman zum Anschlusstreffer kurz vor der Drittelsirene (19.). Diese Kombination sorgte auch für den Ausgleich zum 2:2: Wieder Assist McDavid, wieder Tor Hyman (25.), dieses Mal im Fünf-gegen-fünf. Als zweiter NHL-Spieler in dieser Saison nach Torontos Auston Matthews (52 Saisontore) knackte der 31-jährige Kanadier die 40-Tore-Marke, er spielt die beste Saison seines Lebens. Und: Lässt man McDavid und Draisaitl außer Acht, ist Hyman der erste Oilers-Spieler seit dem im vergangenen Mai verstorbenen Petr Klima, der in einer Saison 40 Tore erzielt. Dem Tschechen war dies 1990/91 gelungen.

McDavid beendet Torlos-Serie

In der regulären Spielzeit passierte anschließend nichts mehr, Oilers-Goalie Stuart Skinner hielt mehrfach stark, auch die Oilers hatten Chancen auf den Sieg. Den holten sie sich in der zunächst von beiden Teams nicht mit letztem Risiko angegangenen Overtime. Als alles auf einen Shootout hinauslief, nahm McDavid noch einmal Anlauf, umkurvte zwei Verteidiger und schlenzte die Scheibe sechs Sekunden vor dem Ende über Blues-Goalie Jordan Binnington ins Netz. McDavid beendete damit die längste Torlos-Serie seiner Karriere von zehn Spielen. Allerdings sammelte er in diesem Zeitraum 23 Vorlagen, davon in den jüngsten sechs Partien immer zwei. Nur Wayne Gretzky mit acht Partien hatte diesbezüglich eine längere Serie 1984/85.

Durch den Sieg rückten die Oilers in der Pacific Division wieder auf einen Punkt an den zweitplatzierten Titelverteidiger Vegas Golden Nights heran. Am Samstag treten sie bei den Seattle Kraken mit dem deutschen Torwart Philipp Grubauer an.

Derweil haben die New York Rangers dank eines 4:1-Erfolgs gegen die Columbus Blue Jackets den elften Sieg aus den vergangenen zwölf Spielen gefeiert und Platz 1 in der Metropolitan Division untermauert. Zu Wochenbeginn hatte das Team aus dem Big Apple noch gegen die Blue Jackets, Letzter in der Division, verloren (2:4), nun sorgte unter anderem Artemi Panarin mit zwei Treffern für die Revanche.