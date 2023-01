Auch Draisaitl stark: Oilers siegen bei Kane-Comeback weiter

Die Edmonton Oilers untermauern ihre Topform gegen Seattle, Arizonas Niederlagenserie endet gegen Moritz Seiders Red Wings, und Kevin Hayes schreibt Schlagzeilen. Die NHL am Mittwochmorgen.

An der Spitze der Pacific Division wird es immer kuschliger. Mit einem 5:2-Sieg gegen die Seattle Kraken in der Nacht auf Mittwoch (MEZ) rückten die Edmonton Oilers bis auf fünf Punkte an Spitzenreiter Vegas Golden Knights heran, die wiederum zwei Zähler mehr als Seattle auf dem Konto haben.

Während die Kraken, bei denen Philipp Grubauer nicht zum Einsatz kam, nach zuvor acht Siegen am Stück ihre zweite Niederlage kassierten, bauten die Oilers ihre Erfolgsserie auf vier Spiele aus. Leon Draisaitl sammelte im 44. Saisonspiel seine Assists Nummer 43 und 44, Zack Hyman punktete sogar dreifach (ein Tor, zwei Vorlagen). NHL-Toptorjäger Connor McDavid traf mit seinem 38. Saisontor zum zwischenzeitlichen 1:1 und hat nun in seinen letzten acht Spielen zwölf Scorerpunkte gesammelt (sechs Tore, sechs Assists).

Im Mittelpunkt stand aber ein Oilers-Profi, der an keinem der fünf Treffer direkt beteiligt war: Evander Kane gab nach nur rund zehn Wochen - und 31 verpassten Spielen - sein Comeback und in 17:09 Minuten Eiszeit sieben Schüsse aufs Tor ab. Der Angreifer hatte sich Anfang November gegen Vizemeister Tampa Bay Lightning eine tiefe Schnittwunde am Handgelenk zugezogen, als Gegenspieler Alex Killorn unabsichtlich mit dem Skate auf seinen ungeschützten Unterarm getreten war.

Aufbaugegner Detroit - Hayes trifft dreimal für die Flyers

Die Detroit Red Wings mussten derweil eine bittere Niederlage hinnehmen: Bei den Arizona Coyotes, die zuvor neunmal hintereinander verloren hatten, setzte es für Moritz Seider und seine Teamkollegen trotz einer 3:1-Führung nach 46 Minuten ein 3:4 im Penaltyschießen. Seider verbuchte bei Dylan Larkins Treffer zum 1:0 seine 17. Saisonvorlage. Für Arizona avancierte Goalie Connor Ingram zum Matchwinner, der 37 Abschlüsse parierte und im Shootout nicht zu überwinden war. Die Red Wings haben damit ihrerseits nur zwei ihrer letzten acht Auftritte gewonnen.

Mit Kevin Hayes gab es an diesem Spieltag auch einen Dreierpacker. Der 30-Jährige führte seine Philadelphia Flyers, die am Montag mit 0:6 bei den Boston Bruins untergegangen waren, zu einem 5:2-Erfolg gegen die Anaheim Ducks.