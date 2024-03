Als die Uhr runtertickt: Draisaitl schießt Oilers in der Overtime zum Sieg

Kein Glanzstück, aber drei Punkte: Erst verspielten die Edmonton Oilers gegen die Montreal Canadiens eine 2:0-Führung, dann gewannen sie dank des deutschen Superstars Leon Draisaitl doch.

Genaue Beobachter der NHL-Szene hätten glauben können, es laufe eine Wiederholung des ersten Meetings in dieser Saison zwischen den beiden Klubs: Wieder siegten die Oilers mit 3:2, wieder in der Verlängerung.

Doch der Reihe nach: Für die Führung Edmontons sorgte Kapitän Connor McDavid mit einem seiner spektakulären Treffer, die bei ihm Alltag sind. Nach einem Scheibengewinn von Mattias Ekholm - bester Oiler gegen Montreal - im gegnerischen Drittel, umkurvte McDavid die Canadiens-Defensive samt Goalie Sam Montembeault und schob zur Führung ein (10.).

Es schien nichts zu gelingen, dann findet McDavid Draisaitl

Im Mitteldrittel schien die Partie ihren erwarteten Verlauf zu nehmen, als Neuzugang Adam Henrique - er kam an der Trade-Deadline von den Anaheim Ducks - das 2:0 besorgte (35.). Sein 19. Saisontreffer, der erste für die Oilers. Evan Bouchard sammelte bei diesem Tor seinen 50. Assist in dieser Saison und ist damit erst der zweite Verteidiger, der dies in Edmontons 45-jähriger NHL-Geschichte geschafft hat: Dem legendären Paul Coffey gelang es in den glorreichen 1980ern gleich sechs Mal.

Im Schlussdrittel wurden die schlafmützigen Oilers doppelt bestraft. Nick Suzuki (41.) und Kaiden Guhle (45.) glichen für Rekord-Stanley-Cup-Gewinner Montreal aus, Oilers-Back-up Calvin Pickard verhinderte noch Schlimmeres. In die Overtime ging Edmonton im fast vierminütigen Powerplay, vier gegen drei.

Es schien nichts zu gelingen, die Uhr tickte runter, ehe McDavid kurz vor dem Ende der Überzahl wie so oft Draisaitl fand, und der Deutsche aus spitzem Winkel zum Sieg traf (64.). Das 34. Saisontor von Draisaitl, der bei 16 verbleibenden Partien auch 2023/24 wieder die 40-Tore-Marke knacken sollte.

Sturms Sharks gehen regelrecht unter

Von den übrigen Deutschen feierte lediglich Moritz Seider ebenfalls einen Sieg. Bei 4:3 der Detroit Red Wings bei den Columbus Blue Jackets traf der Verteidiger zum 2:2, sein achtes Saisontor, und steuerte den Assist zum Siegtor in der Overtime bei.

Niederlagen setzte es für Tim Stützle und seine Ottawa Senators beim 2:6 bei den Boston Bruins, für J.J. Peterka und die Buffalo Sabres beim 2:3 bei den Vancouver Canucks, für Lukas Reichel und die Chicago Blackhawks beim 2:6 bei den Los Angeles Kings. Nico Sturms San Jose Sharks gingen beim 2:8 bei den Nashville Predators regelrecht unter.