Tor und Vorlage für Draisaitl: Oilers mit längster aktueller Siegesserie

Mit zwei entscheidenden Aktionen war Leon Draisaitl daran beteiligt, dass seine Edmonton Oilers einen 2:3-Rückstand gegen die Minnesota Wild noch in ein 4:3 drehten.

Beim Austausch von "Zärtlichkeiten": Oilers-Torschütze Leon Draisaitl (#29) und Joel Eriksson von den Wild. NHLI via Getty Images

Auch dank Leon Draisaitl haben die Edmonton Oilers ihre Siegesserie in der NHL fortgesetzt. Am Freitag (Ortszeit) gewannen die Oilers mit 4:3 (1:0, 2:3, 1:0) gegen die Minnesota Wild und fuhren ihren sechsten Sieg in Serie ein. Draisaitl war dabei mit einem Tor und einer Vorlage zur Stelle.

Draisaitl glich Ende des zweiten Drittels im Überzahlspiel zum 3:3 aus, eineinhalb Minuten vor Spielende bediente der gebürtige Kölner im Powerplay Evan Bouchard, der den Siegtreffer erzielte. Damit gelang Draisaitl zum sechsten Mal in dieser Saison in einem Spiel mindestens ein Tor und eine Vorlage.

Nach einem schwachen Saisonstart und der Verpflichtung von Kris Knoblauch als neuen Cheftrainer lief es für die Oilers zuletzt sehr gut. Kein Team der NHL weist aktuell eine längere Siegesserie auf. Mit 22 Punkten sind die Wildcard-Ränge der Western Conference für die Oilers noch sechs Punkte entfernt.

Panthers zementieren gute Platzierung

Beim kurz zuvor über die Bühne gegangenen 5:2 der Columbus Blue Jackets über die St. Louis Blues trafen sowohl Yegor Chinakhov für die Jackets als auch Robert Thomas für die Blues doppelt.

Die Florida Panthers erfüllten ihre Favoritenrolle und schlugen nach 0:1-Rückstand die Pittsburgh Penguins 3:1. So zementierten sie ihre Top-Platzierung in der Atlantic Division.