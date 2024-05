Doppelpack Draisaitl: Oilers eliminieren Kings

Vor zwei Jahren schalteten die Edmonton Oilers die Los Angeles Kings in sieben Spielen aus, vergangene Saison in sechs, nun durch das 4:3 in fünf. Die Wende am frühen Morgen deutscher Zeit brachte Leon Draisaitl mit einem Doppelpack.

Die Edmonton Oilers um Leon Draisaitl haben ihr erstes Zwischenziel erreicht und die Los Angeles Kings in möglichst wenig Partien ausgeschaltet. Nun haben sie ein paar Tage Zeit zu regenerieren, trainieren, Blessuren auszukurieren. Auch, weil ihr Gegner in der zweiten Runde der NHL Playoffs noch nicht feststeht. Aktuell führen die Vancouver Canucks in ihrer Serie mit 3:2-Siegen gegen die Nashville Predators.

Im heimischen Rogers Place mussten sich die Oilers einer Anfangsoffensive der Kings erwehren, die noch einmal alles versuchten. Dennoch brachte Evander Kane die Gastgeber nach Pass von Verteidiger Brett Kulak in Führung (11.). 28 Sekunden vor Drittelende fiel der unglückliche Ausgleich, als ein ins Oilers-Drittel geschlagener Puck kurios von der Bande abprallte. Der zum Klären herausgeeilte Goalie Stuart Skinner konnte nicht mehr verhindern, dass Alex Laferriere ins leere Netz einschoss. Auf der Kippe stand das vorzeitige Oilers-Weiterkommen kurz, als Blake Lizotte die Kalifornier sogar mit 2:1 nach vorne brachte (24.). Doch erneut konnten sich Edmonton auf sein Überzahlspiel verlassen.

In der 28. Minute sah es zunächst so aus, als ob Kings-Goalie Dave Rittich einen Draisaitl-Schuss spektakulär pariert hätte. Das Videostudium zeigte jedoch eindeutig, dass er mit Handschuh und Puck hinter der eigenen Torlinie lag, deshalb lautete das Urteil: Tor und 2:2. Wenige Sekunden nach Ende des nächsten Powerplays bediente Oilers-Superstar Connor McDavid erneut Draisaitl, der sein Team mit dem Doppelpack auf Kurs brachte (33.).

Zach Hyman staubte einen Pfostenschuss von Ryan Nugent-Hopkins zum 4:2 ab (40.), erneut nur Sekunden nach dem Ende eines Powerplays und mit Kings in Unordnung. Im Schlussdrittel verwalteten die Oilers ihren Vorsprung weitgehend sicher, mussten nur noch das 4:3 durch Adrian Kempe hinnehmen (58.), als L.A. bereits den Torwart vom Eis genommen hatte. Der Rest war eine große Party der Fans im Rogers Place.

Oilers mit perfektem Unterzahlspiel - Vegas vor dem Aus

Ein Trumpf der Oilers in dieser Runde: Zum ersten Mal in ihrer Geschichte blieb das Unterzahlspiel in einer Playoff-Serie perfekt, sie kassierten nicht einen Treffer in fünf Partien. Unterdessen stehen die Vegas Golden Knights vor dem frühzeitigen Aus. Der Titelverteidiger verlor 2:3 und damit das dritte Spiel in Serie gegen die Dallas Stars und liegt nun mit 2:3 in der Serie hinten. Jason Robertson gelang bereits im Mitteldrittel das Siegtor (37.).