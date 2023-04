Kopfballtor inklusive: Spektakulären Oilers fehlt nur noch ein Sieg

Die Edmonton Oilers sind in der NHL-Play-off-Serie gegen die Los Angeles Kings erstmals in Führung gegangen. Auch Leon Draisaitl traf wieder.

Schmerzhaftes Tor: Zack Hyman kann nach seinem Treffer zum 5:2 für die Oilers nicht so recht jubeln. picture alliance / ASSOCIATED PRESS

Der erste Matchball in der spektakulären Play-off-Serie zwischen den Edmonton Oilers und den Los Angeles Kings geht an das Team um Leon Draisaitl: Die Oilers gewannen in der Nacht auf Mittwoch (MESZ) zuhause das fünfte Duell am Ende ungefährdet mit 6:3 und brauchen nun nur noch einen Sieg, um ins Viertelfinale im Kampf um den Stanley Cup einzuziehen.

Draisaitl steuerte gut zwei Minuten nach Evander Kanes Führungstor (9.) im Fallen das zwischenzeitliche 2:0 bei und erhöhte damit als Erster in den diesjährigen Play-offs sein Torekonto auf sechs. Vorbereitet hatte seinen Treffer Vorrunden-Topscorer Connor McDavid, der diesmal zwei Assists sammelte, aber ohne eigenes Tor blieb.

Noch im ersten Drittel verkürzten Alex Iafallo (14.) und Adrian Kempe (18.) auf 1:2 respektive 2:3 für die Kings, nachdem Brett Kulak schnell wieder auf 3:1 erhöht hatte (15.). Doch im zweiten Spielabschnitt zogen die Gastgeber dann dank Nick Bjugstad (32.) und Zach Hyman (36.) entscheidend davon. Letzterer traf unfreiwillig per Kopf, als er einen Schuss von Evan Bouchard ins Tor lenkte - ein sichtlich schmerzhafter Treffer.

Bjugstad, erst im März zu den Oilers gekommen, schickte schließlich noch sein zweites Play-off-Tor hinterher und sorgte mit dem 6:2 für die Vorentscheidung (45.), auch wenn Quinton Byfield schnell antwortete (47.).

Im Tor der Oilers parierte Stuart Skinner 25 Abschlüsse, nachdem er im vierten Spiel noch früh vom Eis geholt worden war, weil er drei von elf Schüssen hatte passieren lassen. Diesmal erging es auf Seiten der Kings Goalie Joonas Korpisalo nach schwacher Bilanz (15 von 19 pariert) ähnlich.

Hintz führt Topscorer-Wertung an - Hurricanes vergeben Matchball

In der Nacht auf Sonntag (2 Uhr MESZ) können die Oilers, die nun erstmals in der Serie führen, mit einem Sieg bei den Kings das Weiterkommen schon perfekt machen - oder die Entscheidung fällt zwei Tage später in Edmonton.

Derweil haben sich auch die Dallas Stars per 4:0 gegen die Minnesota Wild einen Matchball erspielt, wobei Roope Hintz auf drei Assists kam und sich mit elf Punkten an die Spitze der Play-off-Topscorerwertung setzte. Im dritten Match des Abends verpassten es die Carolina Hurricanes, als erstes Team ins Viertelfinale einzuziehen. Sie unterlagen den New York Islanders, die mit dem 3:2-Auswärtserfolg in der Serie auf 2:3 verkürzten.