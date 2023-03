Draisaitls Weltklasse-Pass: Ungewöhnliche Oilers schon Zweiter

Die Edmonton Oilers gewinnen das nächste Topspiel, auch weil Connor McDavid Leon Draisaitl einholt. Tim Stützle spielt erneut stark auf, und die Boston Bruins holen den ersten Titel. Die NHL am Freitagmorgen.

2:0 steht es bei Spielen der Edmonton Oilers gerne mal nach wenigen Minuten, diesmal war es der Endstand: Mit diesem Ergebnis, dem ersten Shutout ihrer Saison, bezwangen Leon Draisaitl, Connor McDavid & Co. die Los Angeles Kings in der Nacht auf Freitag (MESZ) zuhause und schoben sich an den Gästen vorbei auf den zweiten Platz der Pacific Division. Das Play-off-Ticket ist zum Greifen nah, und auch der Spitzenreiter, die Vegas Golden Knights, in Sichtweite.

Evander Kane brachte die Oilers in der 20. Minute in Führung, als er eine Weltklasse-Aktion von Draisaitl veredelte. Der 27-jährige Kölner, der damit im elften Spiel hintereinander punktete, hatte ihn per No-Look-Rückhandpass herausragend eingesetzt. Für die Entscheidung sorgte McDavid 24 Minuten später. Der NHL-Topscorer schaffte damit wie Draisaitl unlängst seinen 300. Karriere-Treffer. Während Draisaitl dafür 630 Einsätze gebraucht hatte, reichten McDavid 563.

Die Kings mussten kurzfristig auf ihren verletzten Topscorer Kevin Fiala verzichten und verloren früh im Spiel auch Verteidiger Mikey Anderson nach einem Check von McDavid. Und so genügten den sonst so Schlagabtausch-freudigen Oilers ausnahmsweise die beiden Tore für den neunten Sieg aus den jüngsten zehn Spielen, weil Goalie Stuart Skinner mit 43 Paraden sein Tor sauber hielt - zum zweiten Mal in seiner Laufbahn. Erst am Mittwoch hatten die Oilers das Topspiel bei den Golden Knights mit 7:4 gewonnen. Diese sind nach ihrer unerwarteten 3:4-Niederlage nach Verlängerung beim bisherigen Schlusslicht San Jose Sharks nur noch zwei Zähler vor Edmonton, das aber eine Partie mehr absolviert hat.

Pastrnak schießt Bruins zum Titel - Stützle, Seider und Reichel punkten

Die Boston Bruins haben derweil nach Play-off-Ticket und Atlantic-Division-Sieg das nächste logische Etappenziel erreicht: Mit einem 2:1-Overtime-Erfolg gegen die Columbus Blue Jackets sicherten sie sich die Presidents' Trophy für das beste Team der Regular Season und damit bis zu einem möglichen Stanley-Cup-Finale einen Heimvorteil. David Pastrnak erzielte mit seinem 99. Scorerpunkt der Saison in der Verlängerung nach 41 Sekunden den Siegtreffer. Durch den 58. Saisonsieg stellten die Bruins einen Franchise-Rekord auf.

Noch nicht abgeschrieben haben die Ottawa Senators die Play-offs. Tim Stützle steuerte zum 5:4-Sieg gegen die Philadelphia Flyers ein Tor zum 2:1 (28.) und eine Vorlage zum 4:1 (43.) bei. Matchwinner war aber Alex DeBrincat mit seinem Overtime-Treffer nach 96 Sekunden. Fünf Punkte liegen die Senators im Osten hinter einem Wild-Card-Platz.

Und die anderen deutschen NHL-Profis? Moritz Seider sammelte beim 3:2-Coup seiner Detroit Red Wings gegen die Carolina Hurricanes schon nach 59 Sekunden seine 32. Vorlage in dieser Saison, Lukas Reichel beim 3:5 der Chicago Blackhawks gegen die St. Louis Blues seine vierte. Philipp Grubauer kam beim 4:1 der Seattle Kraken bei den Anaheim Ducks nicht zum Einsatz.