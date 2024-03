Draisaitl und Oilers im Sekundenpech - Stützle trotz drei Assists im Schatten

Dieses Spiel lieferte einen feinen Vorgeschmack, was die Playoffs in der NHL bieten werden, vor allem in der starken Western Conference: Beim 2:3 der Edmonton Oilers gegen die Colorado Avalanche ging es in die Overtime - mit der Entscheidung in letzter Sekunde.

Mikko Rantanen (li.) und die Colorado Avalanche strauchelten zwischenzeitlich, doch am Ende siegten sie gegen Warren Foegele und die Edmonton Oilers. NHLI via Getty Images