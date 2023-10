Draisaitl legt vor großer Kulisse zweimal auf: Oilers beenden Niederlagen-Serie

Im Battle of Alberta beenden die Edmonton Oilers ihre Niederlagen-Serie in der NHL. Leon Draisaitl ist vor beeindrucker Kulisse unter freiem Himmel an zwei Toren beteiligt.

Edmontons Zach Hyman (li.) bejubelt seinen Treffer gegen Calgary - auch Leon Draisaitl (3. v. li.) ist unter den Gratulanten. NHLI via Getty Images