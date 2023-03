60. Saisontor: McDavid so schnell wie einst Lemieux - Vier Assists von Draisaitl

Sie sind 26 und 27 Jahre alt, doch schon mitten in ihrer Karriere lässt sich sagen: Connor McDavid und Leon Draisaitl gehören zu den besten Duos, die die NHL je gesehen hat. Sie schreiben permanent Eishockey-Geschichte. Das bewiesen die beiden Stars der Edmonton Oilers auch beim 4:3-Sieg gegen die Arizona Coyotes in der Nacht auf Donnerstag.

91 Sekunden waren in der Overtime gespielt, als McDavid mit seinem 60. Saisontor die Partie entschied. Und wie! Zunächst hatte ihn Draisaitl mit einem sensationellen Rückhandpass allein auf die Reise Richtung Coyotes-Tor geschickt, doch McDavid scheiterte am Pfosten. Der Deutsche eroberte die Scheibe zurück, spielte wieder auf den Kanadier und dieses Mal traf dieser. Sein 60. Tor im 72. Saisonspiel.

So schnell hatte dies zuletzt der große Mario Lemieux geschafft, 1995/96. In der Ära des Salary Cap, den es seit 2005 gibt, gelang es noch keinem Spieler so früh. Die einzigen noch aktiven Spieler, die neben McDavid jemals 60 Saisontore geschossen haben, heißen Alex Ovechkin (Washington Capitals), Steven Stamkos (Tampa Bay Lightning) und Auston Matthews (Toronto Maple Leafs). Was für ein illustrer Kreis. "Im Sommer habe ich ihm gesagt, es gibt keinen Grund, warum er das nicht schaffen kann", sagte Draisaitl anschließend über seinen Mitspieler und Freund. "Er ist so speziell, ich bin stolz auf ihn."

Auch Oilers-Trainer Jay Woodcroft sparte an diesem besonderen Abend nicht mit Lob: "Er hat ein unglaubliches Verlangen, seinem Spiel neue Elemente hinzuzufügen. Die Tore, die es nun schießt, unterscheiden sich sehr von denen, die er früher in seiner Karriere geschossen hat. Das ist Teil seiner Evolution als Spieler, er ist mit Sicherheit der beste Spieler der Welt."

Draisaitl glänzt als Vorbereiter

Zu den allerbesten dieses Planeten gehört auch Draisaitl, der bei allen vier Oilers-Treffern einen Assist gutgeschrieben bekam. Schon sein Pass auf Ryan Nugent-Hopkins zum 3:3 war allererste Sahne. Nugent-Hopkins traf wie McDavid doppelt beim Oilers-Sieg, die mit 90 Punkten aus 72 Zählern klar auf Playoff-Kurs sind. Draisaitl wiederum steht nun zum dritten Mal in seiner Karriere bei 110 Scorerpunkten und liegt damit auf Rang zwei in der NHL hinter McDavid (138), aber satte zehn Punkte vor Nikita Kucherov (Tampa) als nächstem Verfolger. Zehn Saisonspiele bleiben Draisaitl für eine neue Bestmarke. Reine Formsache.

Eintauschen würden McDavid und Draisaitl all diese Werte gegen den ersten Stanley-Cup in ihrer Karriere. Dafür freilich muss sich die Defensivarbeit des gesamten Teams in den Play-offs noch deutlich verbessern.