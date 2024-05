"Eckpfeiler unserer jungen Mannschaft": Bielefeld verpflichtet Kersken fest

Nach einer Saison als Leihspieler läuft Jonas Kersken auch in Zukunft für Arminia Bielefeld auf. Der DSC und Kerskens Stammverein Borussia Mönchengladbach einigten sich auf einen Transfer.

In der laufenden Saison stand er als Leihspieler bereits in allen bisherigen 37 Ligaspielen zwischen den Pfosten, nun hat Arminia Bielefeld Nägel mit Köpfen gemacht: Wie der Drittligist am Freitagnachmittag verkündete, bleibt Keeper Jonas Kersken auch in Zukunft auf der Alm. Der 23-Jährige verlässt seinen Stammverein Borussia Mönchengladbach damit endgültig, über die Transfermodalitäten wurde zwischen allen Seiten Stillschweigen vereinbart.

"Uns ist es gelungen, einen hochveranlagten, jungen Torhüter fest zu verpflichten, der hier in seiner ersten Saison direkt als Nummer 1 eine sehr positive Entwicklung genommen hat", freut sich Bielefelds Geschäftsführer Sport Michael Mutzel über den Deal. "Jonas Kersken hat bei uns stark gehalten und ist nicht nur sportlich, sondern auch als Persönlichkeit sehr gereift. Wir wollten die Zusammenarbeit mit ihm als Leistungsträger und Eckpfeiler unserer jungen Mannschaft unbedingt fortsetzen."

"Merke, wie ich mich stetig entwickle"

Kersken war 2019 aus der Jugend von Rot-Weiss Essen nach Mönchengladbach gewechselt, wo er allerdings neben 35 Partien für die Zweitvertretung in der Regionalliga West nicht über ein paar Testspieleinsätze bei den Profis hinauskam. Daher verlieh die Borussia ihren Nachwuchskeeper zunächst für ein Jahr nach Meppen und schließlich im Sommer 2023 zur Arminia. Dort wurde der 23-Jährige sofort Stammspieler und kam in der laufenden Spielzeit auf bislang 41 Einsätze in 3. Liga, DFB-Pokal und Landespokal.

Kersken bewertet den Verbleib auf der Alm als Möglichkeit zur Weiterentwicklung: "Ich merke, wie ich mich stetig entwickle und mir von den Verantwortlichen der Arminia noch weitere Schritte zugetraut werden." Er sei daher auch Borussia Mönchengladbach dankbar, dass ein fester Wechsel nach Bielefeld zustande gekommen ist. Dieser sei schon früh sein Wunsch gewesen: "Für mich zeichnete sich früh ab, dass ich bei Arminia Bielefeld bleiben und den gemeinsamen Weg weitergehen möchte. In unserer Mannschaft und mit diesem Trainerteam (...) fühle ich mich absolut wohl", so der Keeper.

Nachdem Bielefeld durch ein 0:0 gegen Halle erst am vorletzten Spieltag den dritten Abstieg in Folge vermieden und sich den Klassenerhalt gesichert hatte, geht es für die Arminia am Samstag (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) im Auswärtsspiel beim TSV 1860 München sportlich um nichts mehr. Eine Woche später (16.45 Uhr) steigt dann jedoch das Finale im Landespokal Westfalen gegen den Lokalrivalen SC Verl.