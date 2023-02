eChampions League: 'DullenMIKE' gelingt dramatische Aufholjagd

Am Wochenende kamen die besten FIFA-eSportler Europas zur eChampions-League-Gruppenphase zusammen. Mit dabei waren auch zahlreiche deutsche Vertreter, die für einige dramatische Verläufe sorgten.

Eintracht Frankfurt, RB Leipzig, Borussia Dortmund und der FC Bayern München haben es bereits geschafft: Die vier deutschen Vertreter in der Königsklasse überstanden letztes Jahr die Gruppenphase und stehen im Achtelfinale der Champions League. Ein Schritt, den am Wochenende auch 17 Vertreter deutscher eSport-Teams in London gehen wollten. EA SPORTS hatte dort zur Gruppenphase der eChampions League gebeten.

Dramatische Decider mit deutscher Beteiligung

Das Verfahren ist dabei denkbar einfach: In zwei regionalen Gruppen treten 64 Spieler in fünf Partien nach Schweizer System an. Gewinnen sie derer drei, geht es als Teil der europäischen Top 32 in die nächste Runde. Gegen wen gespielt wird, entscheidet sich durch die erzielten Ergebnisse, wodurch sich in den letzten Partien "Decider" ergeben. In diesen treten Profis gegeneinander an, die in den ersten vier Partien identische Bilanzen vorweisen - weshalb sich Entscheidungsspiele um das Weiterkommen zwischen Akteuren ergeben, die zuvor zwei Siege und zwei Niederlagen erzielten.

Für Drama war somit gesorgt - gerade aus deutscher Sicht. Gleich acht Vertreter hiesiger Teams mussten in das Entscheidungsspiel. Besonders bitter: Für einige Kontrahenten kam es zu direkten Duellen. So schmiss Tim 'TheStrxngeR' Katnawatos vom 1. FC Köln den Dortmunder Eldin 'Eldos' Todorovac mit 3:3 und 3:1 aus dem Turnier, während sich Henning 'FCH_Henning' Wilmbusse, jüngst bester Deutscher beim zweiten FGS-Qualifier, Weltmeister Umut 'Umut' Gültekin geschlagen geben musste.

Der Leipziger hatte, auch einer Verletzung geschuldet, eine gemischte Gruppenphase gespielt, im Wechsel gewonnen und verloren und sich schließlich durch den Decider doch noch in die K.-o.-Phase gehievt. 7:3 hieß es nach zwei Spielen für Gültekin, der sich via Twitter selbstkritisch gab: "Nicht so gut gespielt heute, aber es hat gereicht."

'DullenMIKE' vollendet furioses Comeback

Besonders spektakulär ging es bei Dylan 'DullenMIKE' Neuhausen zu. Der amtierende Einzelmeister der Virtual Bundesliga war mit zwei Pleiten in den Spieltag gestartet, ehe er zu einem famosen Comeback ansetzte und sich durch zwei heiße Duelle in das entscheidende Match spielte.

In diesem wartete der Frankfurter Aymane 'Aymane' Mokallik und lieferte sich mit dem FOKUS-Akteur ein Duell auf Messers Schneide: Mit 2:2 gingen die Kontrahenten ins Rückspiel, in dem es lange erneut nach einem Remis aussah. Erst wenige Ingame-Minuten vor Schluss spielte Neuhausen Ruud Gullit im Sechzehner frei und vollstreckte zum 3:2-Siegtreffer.

'KKoray' und Vorjahresfinalist scheitern bitter

Weniger erfolgreich schlugen sich seine Teamkollegen Koray 'KKoray' Kücükgünar und Mohammed 'MoAuba' Harkous. Letztgenannter kassierte nach einem Auftakterfolg drei Pleiten und verabschiedete sich nach einer spektakulären 5:6-Niederlage gegen 'FCH_Henning' aus der Königsklasse. Kücükgünar spiegelte indes den Turnierverlauf von 'DullenMIKE'. Nach zwei Siegen bereits Kurs auf die Top 32 genommen, folgten drei Pleiten am Stück. Das bittere Ausscheiden kommentierte der letztjährige WM-Teilnehmer auf seinen Social-Media-Accounts mit einem gebrochenen Herzen.

Ganz ähnlich dürfte sich auch Matias 'matiasbonanno99' Bonanno gefühlt haben. Letztes Jahr Finalist gegen Landsmann Nicolas 'Nicolas99FC' Villalba, rettete der Argentinier sich gerade noch per Elfmeterschießen in den Decider, in dem er dann aber gegen den Engländer Jacob 'NiKSNEB' Benskin auseinanderbrach. Mit 2:5 und 1:5 schied der Team-Heretics-Profi klar aus.

Danish Dynamite unaufhaltsam

Einen überragenden Tag erwischten derweil zwei Youngster: Der Leipziger Anders 'RBLZ_Vejrgang' Vejrgang und Emre 'EmreYilmaz' Yilmaz waren nicht zu bremsen und setzten sich mit fünf Siegen jeweils an die Gruppenspitze. Während der Däne in Diensten der Roten Bullen keine einzige Partie verlor und Torfestival auf Torfestival lieferte, überzeugte der junge Niederländer von Team Gullit bei mehreren knappen Siegen auch nach Rückschlägen mit Nerven aus Stahl.

Insgesamt haben es außer Vejrgang sieben weitere Vertreter deutscher eSport-Teams über die Gruppenphase hinaus geschafft: Kamal 'FCSP_Kamal' Kamboj, Antonio 'AntonioRadelja' Radelja, Tim 'TheStrxngeR' Katnawatos, Umut 'Umut' Gültekin, kicker-Grindweek-Sieger Daniel 'HSV Daniel' Dwelk, Levy Finn 'levyfinn' Rieck und Dylan 'DullenMIKE' Neuhausen.

Weiter geht es für diese acht und die gesamten Top 32 am 22. und 23. April. In einem Double-Elimination-Format werden erneut in London die Top 8 Europas ausgespielt, die im Juni in Istanbul den endgültigen Titelträger unter sich ausmachen.