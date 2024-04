Eberl zum Team: "Wir haben die Aufgabe, den Klub ehrwürdig zu vertreten"

Nach dem bedenklichen Auftritt beim 1. FC Heidenheim und vor dem Viertelfinale bei Arsenal gab es beim FC Bayern eine Aussprache. Max Eberl erklärte vor dem Spiel in London, worum es jetzt geht und warum Thomas Tuchel nicht zur Disposition stand.

Dem FC Bayern München bleibt nur noch die Champions League, um eine titellose Saison zu vermeiden. Dafür brauche es mit "Hingabe und Leidenschaft absolute Basics, die wir zuletzt haben vermissen lassen", sagte Tuchel bei Prime Video im Interview kurz vor dem Spiel.

Damit waren die jüngsten Niederlagen gegen Dortmund (0:2) und in Heidenheim gemeint. Tuchel, der ohnehin im Sommer aufhört beim FCB, stand dennoch nicht zur Disposition - auch wenn es nach der Partie auf der Alb keinen Freibrief gab.

"Ich bin bei den Sitzungen dabei, merke wie Thomas die Mannschaft vorbereitet", erklärte Eberl zur Personalie bei Prime Video und fügte an die Mannschaft gerichtet an: "Wenn Tim Kleindienst achtmal bei uns vorbeilaufen darf, ohne dass ihm jemand den Laufweg blockiert und dann relativ simpel ins Tor schießen kann, kannst du der beste Trainer der Welt sein und die beste Taktik haben. Das muss die Mannschaft schon auf dem Platz lösen."

Eberl: "Der weiße Rauch wird irgendwann aufsteigen"

Bei der Aussprache des Teams am Sonntag nach dem "Albtraum" gab es von Eberl eine Botschaft ans Team für die kommenden Wochen - egal worum es noch geht: "Wir haben die Aufgabe, den Klub ehrwürdig zu vertreten - sowohl in der Bundesliga als auch in der Champions League. Diese Motivation müssen wir haben."

Derweil gibt es in der Nachfolge von Tuchel noch keine belastbaren Nachrichten. "Wenn es was gibt, werden wir es verkünden", sagte Eberl. "Ich arbeite dran, wir arbeiten dran. Der weiße Rauch wird irgendwann aufsteigen."