EA SPORTS integriert indigene Musqueam-Kultur in FIFA 23

Das indigene Volk der Musqueam erhält in FIFA 23 einen eigenen VOLTA-Fußballplatz - auch Trikot-Designs soll es geben. EA SPORTS integriert damit ein Stück der regionalen Kultur.

Mit Ted Lasso und seinem AFC Richmond oder auch den FUT-Heroes in Comic-Optik hat EA SPORTS bereits ein Stück Popkultur in FIFA 23 eingebracht. Jetzt verewigt der Entwickler mit Sitz in Vancouver, Kanada die indigene Kultur der Heimatstadt im Spiel.

Wie viele Städte in Nord-Amerika, bedrohte auch deren Ausbreitung den Lebensraum der dort beheimaten indigenen Bevölkerung - der Musqueam. Nachdem sie im 19. Jahrhundert nur noch ein begrenztes Gebiet zugewiesen bekamen, wurden deren Wälder für den Bau der Universität abgeholzt. Erst 1984 gestand ihnen Vancouver Anspruch auf das zuerst beheimatete Gebiet zu. Heute leben insgesamt etwa 1.300 Musqueam in drei Reservaten mitten in der kanadischen Metropole. Um deren Athleten und in der Region lebende Menschen zusammenzubringen, wurde 2012 ein eigenes Fußballfeld gebaut.

Die VOLTA-Trikots im Musqueam-Design. EA SPORTS

Kulturelle Symbole auch in FUT

Genau auf diesem kann im VOLTA-Modus in FIFA 23 gespielt werden - zumindest auf einem fiktionalem Abbild dessen. "Kulturelemente wurden in das Spiel integriert", heißt es in EAs Meldung. Neben dem Feld zu sehen seien ein Haus und Kunstwerke von bildenden Künstlern, Schnitzern, Designern und Webern der Musqueam.

Zudem sollen Spielende Zugriff auf verschiedene VOLTA- und FUT-Team-Kits bekommen, die von Musqueam-Designern wie Cole Sparrow-Crawford, Kelly Cannell, Chase Gray und Kamryn Sparrow gestaltet wurden. Auch Stadien sollen mit verschiedenen Symbolen und Mustern der indigenen Kultur ausgestattet werden können.

Schnitzerei vor dem EA SPORTS Hauptquartier. kicker eSport

Wer einen Spaziergang durch die kanadische Metropole unternimmt, wird mittlerweile überall auf Symbole und kulturelle Stücke der Musqueam treffen. Auch das EA SPORTS Hauptquartier grüßt am Eingang mit klassischen Schnitzereien. Mit der Integration der Kultur in FIFA 23 schafft der Publisher ein Stückweit Repräsentation. Ob diese Anpassung abseits des eigentlichen Fußballs bereits ein Fingerzeig der Möglichkeiten in Richtung EA SPORTS FC ohne FIFA-Lizenz sind?