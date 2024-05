EA SPORTS FC 24: So gelingt euch der ideale Spielaufbau

Worum geht es im Spielaufbau in FC 24? Von Fehler vermeiden und Fehler erzwingen bis hin zu detaillierten Anweisungen. In Pro Bono führt FC-24-Coach Alexander Rauch durch die Themenpunkte.

Ein simpler langer Ball oder doch mehrere Kurzpässe? Eine von vielen Fragen, wenn es um den Spielaufbau aus der Verteidigung heraus in FC 24 geht. Zwar steht im Zentrum das schlichte Ziel, zu Abschlussmöglichkeiten zu kommen. Doch dahinter verbirgt sich weitaus mehr.

"Es geht darum, möglichst fehlerfrei nach vorne zu kommen. Man kann sowohl bei Anfängern als auch Fortgeschrittenen beobachten, dass sie schon früh den Ball verlieren und in Konter sowie Gegentore laufen", erklärt FC-24-Coach Alexander 'Bono' Rauch. Der Host des Streams will allerdings nicht nur die eine Seite der Medaille beleuchten.

Guardiolas Ansatz als Grundlage

Zusätzlich zur Fehlervermeidung thematisiert Rauch auch das Erzwingen eines Fehlers auf des Gegners Seite. Das Vorbild dahingehend: Pep Guardiola. Er "habe mal gesagt, man müsse erst 30 Ballaktionen haben, bevor man zu einem Abschluss kommen kann. Man müsse vorher den Gegner destabilisieren." Ganz so weit wolle er es zwar in FC 24 nicht treiben, aber aus der Idee heraus könne man sich ansehen, "welche Räume man bespielen kann, welche Formationen es gibt und so weiter".

Podcast Blizzard, gamescom und Helldivers II vs. Sony! In /gg Folge 43 geht es um den eSports World Cup, Blizzard auf der gamescom, 10 Jahre kicker eSport sowie Helldivers II und den Kampf der Community gegen Sony. alle Folgen

Ein elementares, aber auch umfassendes Thema - was sowohl Einsteiger, die das Spiel eventuell kostenlos als Abonnent von PlayStation Plus heruntergeladen haben, als auch Fortgeschrittene betrifft. Ihr wollt also lernen und/oder Fragen stellen? Dann schaltet heute Abend um 19.30 Uhr auf Twitch oder kicker.de/esport ein und diskutiert im Chat mit.