EA SPORTS FC 24: Alle Neuerungen des Karrieremodus

Im September erscheint EA SPORTS FC 24. Nach und nach werden neue Features veröffentlicht. Alle Infos zum Karrieremodus hier im Überblick.

Auch im inoffiziellen FIFA-23-Nachfolger EA SPORTS FC 24 wird es wieder einen Karrieremodus geben. In einem Trailer wurden neue Features bereits angekündigt und in zugehörigen Deep Dives näher erläutert. Was der Entwickler umsetzen will, fassen wir zusammen.

Tactical Visions prägen den FC24-Spielstil

Mit den "Taktischen Visionen" sollt ihr sieben Spielphilosophien auswählen können - von "Park the Bus" bis zum Gegenpressing. Einher gehen diese mit Voreinstellungen in der Taktik und bei Spieleranweisungen, allerdings können diese noch feinjustiert werden. Lediglich Gegensätzlichkeiten lassen sich nicht produzieren. Ein Beispiel wären Zentrum-orientierte Flügelspieler in der Taktik Flügelspiel.

Im Zuge der neuen Spielideen hat der Entwickler auch das Scouting-System angepasst und weitere Parameter hinzugefügt. Ihr könnt etwa nach Spielern suchen, die besonders gut in eure "Taktische Vision passen". Außerdem könnt ihr nach der "Allgemeinen Kondition", womit die Qualität eines Spielers von Backup bis Weltklasse gemeint ist, und "PlayStyles" filtern.

Mit neuen Parametern bestückt: Das Scouting-System in FC 24. EA SPORTS

EA SPORTS FC 24: Coaches wie Spieler managen

Komplett neu ist zudem ein umfangreiches Coaching-System mit zahlreichen Assistenten, das ihr als Cheftrainer überblickt. Euer Team teilt sich dabei in vier Bereiche mit mehreren separaten Trainern auf: Tor, Abwehr, Mittelfeld und Angriff. Alle Spieler werden je nach Position einem Bereich zugeordnet - Jugendspieler inbegriffen.

Die einzelnen Trainer werden in zwei Dimensionen bewertet. "Taktisches Wissen" bezieht sich auf die gewählte taktische Spielidee und bewegt sich auf einer Skala von drei Stufen. Je besser der Trainer, desto besser werden eure Spieler in den zum Spielstil passenden Attributen und desto mehr Attribute können eure Spieler verbessern.

"Spielerentwicklung" umreißt derweil die Fähigkeit eurer Übungsleiter, eure Akteure weiterzuentwickeln. Grundsätzlich läuft die Spielerentwicklung laut EA SPORTS ähnlich wie in den vergangenen Jahren. Eine gute Trainerwahl kann jedoch einen zusätzlichen Boost geben, während ein gänzlicher Verzicht auf Trainer zu einem langsameren Fortschritt als in den letzten Jahren führt.

So sieht die Spielerentwicklung in FC 24 aus. EA SPORTS

Vergleichbar geht es auch mit dem Spannungsverhältnis aus "Fitness" und "Bissigkeit" weiter. Je mehr und besser ein Spieler trainiert, desto bissiger und in besserer Form ist er. Allerdings kosten Trainingseinheiten auch Energie. In einem leicht abgewandelten Trainingsplan könnt ihr nun detaillierter auf mehreren Stufen zwischen Fitness und Bissigkeit abwägen.

EAFC 24 hebt Spielvorbereitung auf ein neues Level

Komplett neu ist indes die Spielvorbereitung. Als Manager eures Vereins erhaltet ihr in FC 24 vor jedem Spiel einen "Pre-Match Report" zu Stärken und Schwächen des kommenden Gegners. Dazu zählen eine mögliche Startelf, die aktuelle Form sowie "Tactical Vision" und Schlüsselspieler. Habt ihr den Kontrahenten entschlüsselt, könnt ihr dessen Schwächen präzise bearbeiten. Dank "Match Ready Training" habt ihr die Möglichkeit, euren Spielern durch spezielle Übungen temporäre PlayStyles zu verleihen. Damit seid ihr etwa gegen kopfballschwache Teams noch stärker in der Luft.

Dank vorbereitender Berichte könnt ihr jeden Gegner auscoachen. EA SPORTS

Mit "Tactical View" die Übersicht bewahren

Apropos Luft: Aus dieser könnt ihr zukünftig eure simulierten Spiele betrachten. "Tactical View" nennt sich die neue Funktion, mit der ihr das Spielgeschehen aus verschiedenen Kameraperspektiven verfolgen könnt. Dabei habt ihr die Möglichkeit, einzelne Spieler in den Fokus zu nehmen oder das gesamte Feld zu überblicken. Ähnlich wie in der Simulation in FIFA 23 könnt ihr zudem jederzeit selbst in das Match eingreifen, Wechsel vornehmen oder zum Endergebnis springen.

Weitere kleinere Anpassungen gibt es auch im Verhalten von KI-gesteuerten Vereinen und der Optik. Andere Vereine sollen in FC 24 eine bessere Entscheidungsfindung zeigen, wenn es um Leih-Deals geht und sich generell in Transfers näher an den eigenen Zielen orientieren. Besitzt die Nachwuchsförderung eine hohe Priorität, soll auf dem Transfermarkt etwa vermehrt nach Talenten Ausschau gehalten werden.

Optische Anpassungen und "Dynamic Moments"

In Sachen Optik habt ihr noch mehr Auswahl, wenn es darum geht, euren Manager einzukleiden. Beispielsweise wird es Hoodies und Brillen geben. Zudem habt ihr zukünftig die Möglichkeit, bei einem selbst erstellten Verein aus weiteren Trikots auszuwählen. Die neuen Modelle sollen sich durch Sponsoren auf der Brust von den bisherigen Varianten unterscheiden.

Zu guter Letzt haben es unter dem Namen "Dynamic Moments" auch dieses Jahr wieder einige neue Einspieler und Zwischensequenzen in den Karrieremodus geschafft. Als "Trainer des Jahres" werdet ihr etwa zu einer Gala eingeladen und erhaltet dort eure Auszeichnung. Holt ihr mit eurem Team große Titel, werden diese nun nicht mehr nur nach Abpfiff im Stadion bejubelt. Stattdessen geht es mit dem Pokal auf einen Bus und in die Stadt, um mit den Fans gemeinsam zu feiern.