EA reagiert: Tempo-Boost für Rulebreakers-Rüdiger in FIFA 22

Antonio Rüdiger hat sein gewünschtes Tempo-Upgrade in FIFA 22 Ultimate Team (FUT) erhalten, EA SPORTS reagiert im Rahmen der Rulebreakers-Promo auf die Kritik.

Antonio Rüdiger verfügt als Rulebreaker über 84 Tempo-Punkte in FUT 22. EA SPORTS

Einen wirklichen Streit hatte der deutsche Nationalspieler zum Werte-Reveal Mitte September nicht vom Zaun gebrochen. Dennoch zeigte Rüdiger sich zumindest scherzhaft irritiert über das Tempo seiner Gold-Karte in FUT 22 . "Komm schon, EA SPORTS… 35,8 km/h Spitzengeschwindigkeit auf dem Rasen und nur 75 Tempo in FIFA 22? Was brauche ich, um bei rund 90 Tempo zu landen? 50 km/h?", fragte der Innenverteidiger den Entwickler.

Dieser ließ die humorvolle Kritik nicht lange auf sich sitzen und schlug ein Wettrennen gegen Chelsea-Teamkollege Christian Pulisic vor, der mit 89 Punkten für das Tempo versehen worden war. Zu diesem direkten Vergleich musste es allerdings gar nicht kommen, um Rüdiger zu besänftigen: Die neue Rulebreakers-Promo verschaffte dem Defensivspezialisten am vergangenen Freitag eine Spezialkarte - mit 84 Zählern Geschwindigkeit.

Chelsea stellt die Verbindung her

Der Neun-Punkte-Boost dürfte die Realität schon deutlich akkurater abbilden, Rüdiger selbst äußerte sich noch nicht zu seinem neuen und schnelleren FUT-Objekt. Dafür brachte aber der FC Chelsea den Rulebreakers-Release in Verbindung mit der Twitter-Debatte von vor anderthalb Monaten. Der Premier League-Tabellenführer verkündete nur wenige Minuten nach der Veröffentlichung: "Das EA SPORTS-Hauptquartier hat zugehört!"

Der Entwickler reagierte immerhin mit einem Retweet. Offiziell sollen die Rulebreakers durch eine leichte Werte-Verschiebung die Verteilung der Stärken und Schwächen der einzelnen Spieler verändern und folglich für Abwechslung in der FUT 22-Meta sorgen. Im Fall Rüdiger kann allerdings tatsächlich davon ausgegangen werden, dass EA SPORTS eher eine augenzwinkernde Wiedergutmachung im Sinn hatte.

Haaland an der Rulebreakers-Spitze

Zusätzlich zum Tempo wurde auch das Overall-Rating gesteigert, Rüdiger wartet nun mit 86 Punkten auf. Die Spitze unter den Rulebreakers hat er damit nicht inne, Erling Haaland und Casemiro sind mit je 90 Zählern die stärksten Spezialkarten. Aus deutscher Sicht sind die Bundesliga-Profis Moussa Diaby (86), Christopher Nkunku (86) und Denis Zakaria (85) ebenfalls verfügbar, Ilkay Gündogan (87) von Manchester City erschien am Samstag.

Weitere Gaming News und alles aus der Welt des eSport gibt es auf EarlyGame.