Dynamo-Coach Anfang warnt vor Sandhausen: "Gehört zu den Favoriten"

Dynamo Dresden trifft nach Arminia Bielefeld zum Auftakt erneut auf einen Zweitliga-Absteiger. Vor der Partie in Sandhausen lobt SGD-Coach Markus Anfang den kommenden Gegner.

Seinem Team stehe ein schwieriges Spiel bevor, so Anfang am Mittwoch auf der Pressekonferenz zum Gastspiel am Freitagabend (19 Uhr, LIVE! bei kicker). Denn: "Sandhausen gehört zu den Favoriten der Liga." Der SVS besitze viel Erfahrung und Qualität im Kader, begründete Anfang seine Einschätzung, tritt zudem sehr flexibel auf und strahlt besonders bei Standardsituationen viel Gefahr aus. Auf Letzteres haben sich die Sachsen bereits unter der Woche vorbereitet: "Im Training haben die Jungs das aber schon gut verteidigt und auch bespielt."

Anfang hat sich aber bereits einen Matchplan zurechtgelegt, um am Hardtwald bestehen zu können: "Es liegt an uns, wie wir ins Spiel reinkommen", sagte der 49-Jährige. "Wenn wir viel Druck erzeugen und mit Ball gute Lösungen nach vorn haben, kann es für den neu zusammengestellten Gegner auch schwierig werden", führte Anfang weiter aus. Dafür aber, so Anfang "müssen wir einiges abliefern - und das haben wir auch vor". Denn das Ziel, so stellte er klar, seien drei Punkte.

Lehmann kann mit Spezialmaske spielen

Bei dem Vorhaben nicht mitwirken können Kyrylo Melichenko und Lucas Cueto, die verletzungsbedingt nicht mit in die Kurpfalz reisen werden. Paul Lehmann hat sich wie befürchtet bei seinem Zusammenprall im Training am Dienstag einen Nasenbeinbruch zugezogen, doch das 19-jährige Abwehrtalent "wird in den kommenden Wochen mit einer Spezialmaske auflaufen". Diese soll auch bereits zum Spiel beim SVS angefertigt sein.

Es gab aber auch gute Nachrichten: Paul Will, der am Dienstag ebenfalls das Training abbrechen musste, hat sich nicht ernsthafter verletzt. Ob Jakob Lemmer, der in dieser Woche wieder in das Mannschaftstraining einstieg, zum Kader gehören wird, ließ Anfang offen. Dies "entscheide sich erst unmittelbar vor dem Spiel".

Keine Hoffnung auf ein Erfolgserlebnis macht der SGD übrigens die Historie. Denn von den zehn Auftritten in Sandhausen konnte Dynamo nur einen gewinnen, fünfmal traten die Sachsen die Heimreise mit leeren Händen an, viermal mit lediglich einem Punkt.