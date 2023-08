Dynamik für die Offensive: Mannheim verpflichtet Arase

Der SV Waldhof Mannheim verstärkt sich in der Offensive mit Kelvin Arase. Der 24-Jährige, der vom Karlsruher SC kommt, spielte in der vergangenen Rückrunde in Belgiens zweiter Liga.

Nach dem missglückten Start in die Drittliga-Saison 2023/24 hat der SV Waldhof Mannheim die Pflichtaufgabe im Landespokal am Mittwoch souverän erfüllt. Auf dem Transfermarkt sind die Mannheimer dabei weiter aktiv, am Donnerstagnachmittag präsentierte der Drittligist den zweiten Neuzugang innerhalb weniger Stunden. Nach Jonas Albenas wechselt auch Kelvin Arase in die Quadratestadt. Der 24-jährige Flügelspieler kommt vom Karlsruher SC, über die Vertragslaufzeit machten die Mannheimer keine Angaben.

„Unser Interesse an Kelvin war in den vergangenen Wochen sehr hoch. Kelvin bringt weitere Dynamik in unser Offensivspiel und kann mit seinen Dribblings für offensive Gefahr sorgen. In den Gesprächen haben wir gemerkt, dass Kelvin für die Aufgabe hier in Mannheim brennt und seine Chance unbedingt nutzen möchte“, erklärte Sport-Geschäftsführer Tim Schork in einer Pressemitteilung.

Arase spielte zuletzt im belgischen Oostende

Arase war im Sommer 2022 von Rapid Wien - für seinen Jugendklub absolvierte der Flügelspieler insgesamt 77 Pflichtspiele (sieben Tore) - zum KSC gewechselt. Nach neun Einsätzen in der 2. Liga und im DFB-Pokal (ein Assist) verliehen die Badener den in Nigeria geborenen Arase, der im Alter von sechs Jahren nach Österreich kam, im Winter in die zweite belgische Liga zu KV Oostende.

Nun macht der 24-Jährige den Schritt von der 2. in die 3. Liga in Deutschland - laut Arase ist dieser wohlüberlegt: "Ich habe mich sehr bewusst für den Schritt zum SV Waldhof entschieden. Die Art, mit welcher hier Fußball gespielt wird, passt zu mir als Person und als Spieler."