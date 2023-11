Durants Lob an Wembanyama - Novum für Popovich

Das Ende der Partie zwischen Phoenix und San Antonio hatte es in sich. Der Sieg der Spurs bescherte sogar Trainerlegende Gregg Popovich ein Novum.

Nach enttäuschenden Jahren hoffen die Fans der San Antonio Spurs, dass es diese Saison mal wieder besser läuft. Diese Hoffnungen sind natürlich mit einem Namen verbunden: Victor Wembanyama. Und immerhin sorgte "Wemby" nun dafür, dass die Texaner nach vier Spielen schon zwei Siege auf dem Konto haben.

Die Partie am Dienstag bei den Suns hatte es in sich. Die Spurs fast über die vollen 48 Minuten, zum Teil recht deutlich, in Rückstand. Doch am Ende stand San Antonio als Sieger da. 6,1 Sekunden vor Schluss schnappte sich Wembanyama den Rebound und dunkte zum 113:114. Phoenix brachte den Einwurf zu Kevin Durant, einem sehr guten Freiwerfer. Dieser ließ sich den Ball von Keldon Johnson klauen, der Spurs-Akteur vollendete schließlich zum 115:114-Sieg.

Aus Sicht der Hausherren kein reguläres Play der Texaner. "Sie haben ihn (Durant, Anm. d. Red.) gefoult, aber die Schiedsrichter haben es nicht gepfiffen", haderte Suns-Coach Frank Vogel. "Sie haben Kevin auf den Arm geschlagen, bevor der Ball aus seinen Händen geklaut wurde. In einer Situation wie dieser versuchen wir den Ball zu unserem 90-Prozent-Freiwurfschützen zu bekommen - und wir haben es geschafft. Aber es ging am Ende nicht gut aus für uns."

Novum für Coach Pop

Durant beschrieb die Szene etwas neutraler: "Ich habe erwartet, dass sie mir eine Falle stellen. Ich habe versucht, den Spielzug zu machen, aber es ging alles sehr schnell. Ich hätte den Ball festhalten sollen." Am Ende tat er es nicht und die Spurs holten den zweiten Saisonsieg. Laut "Elias Sports Bureau", einem amerikanischen Sportdatenunternehmen, war es in der 28. Saison das erste Mal in der Trainerkarriere von Coach Popovich, dass er mit seinem Team in den letzten zehn Sekunden mit drei Punkten zurücklag und noch in der regulären Spielzeit gewann.

"Einzigartiger Spieler": Lob für Wembanyama

Dieser Abend schrieb also die ein oder andere Geschichte, eine war auch das Aufeinandertreffen von Durant und Wembanyama. Es gab einige heiße Duelle, eine schöne Szene bot zum Beispiel der Wurf von KD über die gestreckten Arme des 2,24 Meter großen Rookies (siehe Aufmacherbild). In Sachen Punkten hatte der erfahrene Durant die Nase vorne, er erzielte deren 26, während der 19-Jährige 18 Zähler auflegte.

Reichlich Lob gab es im Anschluss vom zweimaligen NBA-Champion an das große Talent. "Er ist ein einzigartiger Spieler", adelte Durant seinen Gegenüber. "Er wird eine treibende Kraft in dieser Liga für viele Jahre sein. Er wird immer mehr Erfahrung sammeln und immer besser werden."