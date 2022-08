Durant zu Rücktrittsgerüchten: "Diese Scheiße ist lachhaft"

Wie geht es mit Kevin Durant weiter? Eine der Kernfragen in dieser NBA-Sommerpause ist weiter unbeantwortet. Der Superstar hat sich aber via Twitter zu Wort gemeldet.

Durant wehrt sich in den sozialen Medien gegen Gerüchte um sein bevorstehendes Karriereende. "Ich weiß, dass die meisten Leute anonymen Quellen mehr glauben werden als mir, aber wenn irgendjemand da draußen zuhört: Ich habe nicht vor, in absehbarer Zeit in den Ruhestand zu gehen", twitterte der Forward der Brooklyn Nets: "Diese Scheiße ist lachhaft."

Am Montag hatte der üblicherweise gut informierte NBA-Insider Marc Stein berichtet, ein Funktionär aus der Liga habe ihm gesagt, dass Durant eher aufhören werde, bevor er noch ein Spiel für die Nets bestreiten müsse. Der zweimalige NBA-Champion und dreimalige Olympiasieger möchte die Franchise aus dem "Big Apple" verlassen.

Ultimatum: Wie entscheidet der Eigner?

Durant hatte den Nets zuletzt ein Ultimatum gestellt. Im Gespräch mit Teambesitzer Joe Tsai machte der 33-jährige US-Amerikaner seinen Unmut gegenüber der sportlichen Führung deutlich und soll laut The Athletic gefordert haben, Trainer Steve Nash und General Manager Sean Marks zu entlassen. Ansonsten gehe er.