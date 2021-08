Duo komplettiert DFB-Trainerteam - Flick holt Standard-Experten

Bundestrainer Hansi Flick hat sein Trainerteam mit einem Torwart- und einem Spezialtrainer komplettiert - und zeigt damit auch, worauf einer seiner Schwerpunkte liegen wird.

Der DFB hat zwei neue Mitarbeiter verpflichtet, die Löw-Nachfolger Hansi Flick bei seiner Aufgabe als Bundestrainer unterstützen sollen. Andreas Kronenberg vom SC Freiburg beerbt wie von SC-Trainer Christian Streich angekündigt Andreas Köpke als Bundestorwarttrainer, Mads Buttgereit kommt als Experte für Standardsituationen vom dänischen Verband.

Kronenberg, ein studierter Sozialpädagoge, wird in der Saison 2021/22 noch parallel für die Freiburger arbeiten und danach fest zum DFB wechseln, der ihn mit einem Vertrag bis 2024 ausstattet. Der 46-jährige Schweizer sei "ein absoluter Fachmann, durch dessen Schule in zehn Jahren beim SC Freiburg unter anderen ausgezeichnete Bundesligatorhüter wie Oliver Baumann, Roman Bürki, Rafal Gikiewicz, Alexander Schwolow, Mark Flekken und Florian Müller gegangen sind", freut sich Flick über eine "großartige Verstärkung".

Bierhoff dankt Freiburg - Buttgereit soll DFB-Elf "voranbringen"

"Beim DFB ist viel in Bewegung, und ich möchte mich in die Entwicklung des Torwartspiels einbringen", sagt Kronenberg. "Deutschland ist seit jeher ein Torhüterland. Zusammen mit den vielen hoch qualifizierten Torwarttrainern beim DFB möchte ich mit dazu beitragen, diese Tradition fortzuschreiben." DFB-Direktor Oliver Bierhoff bedankt sich ausdrücklich für das Entgegenkommen des SC: "So stelle ich mir die partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen Verein und Nationalmannschaft vor."

Buttgereit, ein 36 Jahre junger Däne, machte sich einst als Trainer für Standardsituationen beim innovativen dänischen Erstligisten FC Midtjylland einen Namen und arbeitete zuletzt als Co-Trainer für Dänemarks U 18. Er soll Flicks Team nach DFB-Angaben "als externer Experte" ergänzen. Mit seinen "speziellen Fähigkeiten" als Fachmann für Standards werde er die Mannschaft "weiter voranbringen", so Flick. Die ruhenden Bälle waren bei der diesjährigen EM hinten wie vorne eine Problemzone im deutschen Team.