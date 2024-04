Duisburgs Mogultay wechselt zum BVB II und bleibt drittklassig

Noch ist nicht klar, welcher Spielklasse der MSV Duisburg in der kommenden Saison angehören wird. Fest steht nur, dass Baran Mogultay der 3. Liga erhalten bleiben wird.

Der MSV Duisburg steckt tief im Abstiegssumpf der 3. Liga, mit acht Punkten Rückstand auf das rettende Ufer bei noch vier zu absolvierenden Partien riecht es schwer nach dem Absturz in die Viertklassigkeit. Diesen wird Baran Mogultay allerdings nicht antreten.

Denn der 19-Jährige wird die Zebras verlassen und sich zur neuen Saison Borussia Dortmund II anschließen. "Ich möchte mich beim MSV Duisburg für das Vertrauen und meine Ausbildung bedanken", wird Mogultay auf der BVB-Website zitiert. "So konnte ich schon früh in der 3. Liga spielen und wichtige Erfahrungen sammeln." Denn bereits im Jahr 2017 kam Mogultay in die Nachwuchsakademie der Meidericher, in der Saison 2022/23 feierte er dann sein Debüt im Lizenzbereich. Seitdem absolvierte der Linksverteidiger 41 Drittligapartien.

Nun fühle er sich aber "bereit für den nächsten Schritt". Mogultay unterschrieb bei den Schwarz-Gelben einen Vertrag bis Juni 2027 und wird somit zumindest in der kommenden Saison auf jeden Fall weiterhin in der 3. Liga spielen. Denn der "kleine" BVB belegt mit aktuell 49 Zählern Rang zehn, nach unten besteht keine Gefahr mehr.

Zimmermann lobt: "Spielt sehr abgeklärt und frech"

"Ich war in den vergangenen zwei Jahren häufig in Duisburg, um mir dort kommende Gegner anzusehen. Dabei ist mir Baran immer wieder aufgefallen", sagte Dortmunds U-23-Coach Jan Zimmermann. "Trotz seines jungen Alters spielt er sehr abgeklärt und frech. Ich sehe in ihm großes Potenzial auf der linken Seite." Dieses will er nun ab Sommer in der alltäglichen Arbeit weiter fördern.