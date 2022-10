Duisburg droht "körperliche Herausforderung" beim SVWW

Nach drei Niederlagen in Folge soll es im Auswärtsspiel beim SV Wehen Wiesbaden für den MSV Duisburg wieder ein Erfolgserlebnis geben.

"Wir müssen zweikampfstark sein, Bälle nachverteidigen und enge Räume in der Defensive schaffen", wird Ziegner auf der MSV-Website zitiert. Er erwartet einen spielstarken und wuchtigen Gegner und kündigt an: "Für uns wird es eine körperliche Herausforderung."

Die Zebras sind aktuell mehr als nur am Straucheln. Zehn von den bisherigen fünfzehn Punkten holte der MSV an den ersten fünf Spieltagen. Zuletzt gewann man nur eins von neun Spielen. "Wir wollen den Fokus behalten - auf uns, auf den Gegner und auf die damit verbundene Punktzahl schauen", erklärt Ziegner.

Soll erfüllt, aber trotzdem in schwieriger Lage

Der MSV steht zwar über dem Strich und kann diesen Spieltag nicht auf einen Abstiegsplatz abrutschen, trotzdem ist der MSV "in einer bedrohlichen Lage", wie Verteidiger Sebastian Mai gegenüber "Reviersport" berichtete. Dem Neuzugang war aber auch von Anfang an bewusst, in welcher Lage sich Duisburg befindet: "Wir hatten von Anfang an nicht das Ziel aufzusteigen. Deshalb sind wir im Soll."

Es sind noch vier Partien bis zur Winterpause. "Wir wollen jetzt die maximale Ausbeute erreichen. Aber es wird schwer. Wie jetzt gegen SV Wehen Wiesbaden, die aufsteigen wollen. Trotzdem fahren wir natürlich dorthin, um zu punkten", kündigt Mai an.

Bei dem Versuch, die nächsten drei Punkte zu holen, muss Ziegner auf die Langzeitverletzten Alaa Bakir und Benni Girth verzichten. Stammtorhüter Vincent Müller fühlte sich innerhalb der Woche unwohl, kann aber wohl spielen.