Eiskalter Fortuna gelingt Generalprobe - Sorgen um de Wjis

Fortuna Düsseldorf ist bereit für den Zweitliga-Auftakt am 29. Juli gegen Hertha BSC. Die Rheinländer besiegten im letzten Test Erstligist Bochum deutlich mit 3:1. Einziger Wermutstropfen: die Verletzung von de Wijs.

Direkt am ersten Spieltag wartet auf Fortuna Düsseldorf am Samstagabend des 29. Juli eine große Aufgabe, denn mit Hertha BSC kommt ein Absteiger an den Rhein. Umso besser, dass F95 sich zur Generalprobe schon einmal ein ähnliches Kaliber geladen hatte.

Düsseldorf kommt gut rein - Bochum verhalten

Gegen den VfL Bochum startete das Team von Trainer Daniel Thioune engagiert in die Partie und führte bereits nach acht Minuten. Appelkamp verlängerte eine Flanke von Zimmermann an den zweiten Pfosten, wo der ungedeckte Iyoha nur noch einschieben musste. Der Erstligist, für den die Saison erst zwei Wochen später mit dem DFB-Pokal-Spiel bei Arminia Bielefeld beginnt, kam sehr behäbig in die Partie. Erst Mitte der ersten Hälfte sorgten Freistoß-Flanken von Neuzugang Daschner für etwas Gefahr. Hofmann (30.) und Loosli (35.), der Masovic früh ersetzte, köpften aber nur drüber. Aus dem Spiel heraus ging wenig beim VfL.

Esser verhindert 0:2 - Bochums Beinahe-Blitzstart

Zielstrebiger und vor allem schnörkelloser im Spiel nach vorne zeigte sich die Fortuna. Klaus lenkte eine weite Halbfeld-Flanke von Gavory knapp am Tor vorbei (32.), Ordets klärte nach einem langen Freistoß von Kastenmeier im Strafraum gerade noch per Grätsche gegen Iyoha (38.). Die dickste Möglichkeit vereitelte Esser, der einen wuchtigen Kopfball von Vermeij stark aus dem Eck kratzte (43.).

Eine runderneuerte Bochumer Elf - sieben Wechsel zum zweiten Durchgang - startete nach Wiederbeginn beinahe perfekt. Hofmann spitzelte im Verbund mit dem Düsseldorfer Zimmermann die Kugel an Kastenmeier vorbei, weil der eingewechselte de Wijs sie vor der Linie aber weggrätschte, hatte die knappe Führung Bestand (46.).

Nur vier Minuten später baute sie de Wijs dann höchstpersönlich aus. Wieder präsentierte sich die Bochumer Deckung lückenhaft, sodass der aufgerückte Innenverteidiger keine Mühe hatte, Iyohas flache Hereingabe im Netz zu platzieren (50.).

Broschinski trifft zum Anschluss

Trotz des zweiten Gegentreffers war Bochum nun aktiver als noch in Hälfte eins, aufs Tor brachte der VfL aber wenig. Asano verzog nach einem von Hofmann verlängerten Einwurf von Antwi-Adjei (56.).

Nachdem innerhalb einer Minute sowohl de Wijs nach einem Eckball als auch Antwi-Adjei nach dem anschließenden Konter jeweils nur Aluminium getroffen hatten (65.), bog die Partie auf die Zielgerade ein. Dort sorgte der einwechselte Broschinski nach einer schönen Flanke von Zoller für den Anschlusstreffer (79.).

Die Fortuna antwortete darauf eiskalt: Appelkamp sorgte nur vier Minuten später nach einem schönen Spielzug über Uchino und Sobottka für die gelungene Generalprobe (83.). Doch ein Wermutstropfen blieb am Ende: Der auffällige de Wijs klärte erst eine Flanke mit einer Grätsche und musste daraufhin verletzt ausgewechselt werden.