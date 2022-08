Duell der Top-Starter in Lippstadt - Kaan-Marienborn beim punktlosen SV Straelen gefordert

In den Nachholpartien des 2. Spieltages treffen mit dem SV Rödinghausen und dem SV Lippstadt zwei verlustpunktfreie Mannschaften aufeinander. Der noch ungeschlagene Aufsteiger Kaan-Marienborn will derweil auch beim noch punktlosen SV Straelen etwas Zählbares mitnehmen.

Ramien Safi ist mit seinem SV Rödinghausen am Mittwochabend in Lippstadt zu Gast. IMAGO/PaetzelPress

Mit dem SV Rödinghausen, dem SV Straelen und dem 1. FC Kaan-Marienborn konnten sich gleich drei Mannschaften aus der Regionalliga West für die 1. Hauptrunde des DFB-Pokals qualifizieren. Auch wenn es letztlich für kein Team zur Sensation reichte, steht nun wieder Regionalliga-Fußball auf dem Programm. Am Mittwochabend empfängt der SV Lippstadt 08 den SV Rödinghausen. Aufsteiger Kaan-Marienborn reist unterdessen zum SV Straelen.

Mit reichlich Selbstvertrauen dürfte dabei der SV Rödinghausen am Mittwochabend beim Lippstadt auflaufen. Neben den beiden Siegen in der Liga, bot die Mannschaft von Carsten Rump zuletzt dem Bundesligisten TSG Hoffenheim im DFB-Pokal lange Paroli, ehe man sich in der Verlängerung schließlich doch noch mit 0:2 geschlagen geben musste. Gegen Fortuna Köln überzeugte der SVR am vergangenen Wochenende erneut mit defensiver Stabilität, zeigte sich vor dem Tor gnadenlos und fuhr am Ende einen völlig verdienten 2:0-Sieg ein. Als einzige Mannschaft in der Liga blieb Rödinghausen bisher sogar noch ohne Gegentor. Doch auch der SV Lippstadt marschiert derzeit mir breiter Brust durch die Liga. Zwei Spiele, zwei Siege, so lautet auch die Bilanz des SVL nach einem gelungenen Saisonstart. Auf den 1:0-Auftaktsieg gegen Fortuna Köln ließ die Mannschaft von Felix Bechtold einen 3:1-Auswärtssieg bei der Bundesliga-Reserve des FC Schalke 04 folgen. In der noch jungen Spielzeit hat das Duell der beiden ungeschlagenen Teams daher bereits jetzt schon Top-Spiel-Charakter.

Etwas überraschend stolziert auch Aufsteiger Kaan-Marienborn bis dato noch ohne Niederlage durch die Regionalliga West und scheint in der neuen Spielklasse direkt Fuß gefasst zu haben. Auf den 2:1-Auftaktsieg bei der Profi-Reserve von Borussia Mönchengladbach folgte am vergangenen Wochenende - nach dem Intermezzo mit dem 1. FC Nürnberg im DFB-Pokal - ein 1:1 gegen den 1. FC Köln II. Die ersten dunklen Wolken ziehen derweil über dem Vereinsgelände des SV Straelen auf. Während es im DFB-Pokal beim spektakulären 3:4 gegen den FC St. Pauli beinahe zur Sensation gereicht hätte, läuft es in der Liga alles andere als rund für die Mannschaft von Sunday Oliseh. Noch ohne Punkte steht der SVS bereits früh in der Saison unter Zugzwang. Um einen kompletten Fehlstart zu vermeiden, sollen im dritten Anlauf die ersten Zähler eingefahren werden.