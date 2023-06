Dritter Neuzugang fix: Jahn Regensburg verpflichtet Bulic

Der SSV Jahn Regensburg hat Defensivspieler Rasim Bulic unter Vertrag genommen, das bestätigte der Verein am Freitag in einer offiziellen Mitteilung. Der 22-Jährige kommt von der zweiten Mannschaft von Mainz 05 zum Zweitliga-Absteiger.

Nach Andreas Geipl und Noah Ganaus steht der dritte Sommer-Neuzugang von Jahn Regensburg fest: Von Mainz II wechselt Rasim Bulic aus der Regionalliga Südwest nach Regensburg, wo er kommende Saison in der 3. Liga beim Projekt Wiederaufstieg helfen soll und einen Vertrag bis 2025 erhält.

Bulic, dessen Arbeitspapier in Mainz im Sommer ausläuft, kann sowohl im defensiven Mittelfeld als auch in der Innenverteidigung eingesetzt werden, diese Variabilität stach für Philipp Hausner, kaufmännischer Geschäftsführer des SSV Jahn, besonders heraus.

Ein weiterer Pluspunkt laut Hausner: "In seinen jungen Jahren konnte er bereits Drittliga-Erfahrungen sammeln. Darüber hinaus sind wir überzeugt, dass er uns mit seiner Mentalität sowie Physis direkt weiterhelfen kann und damit zu unserer Spielausrichtung sehr gut passt."

Bulic: "Möchte mich persönlich weiterentwickeln"

Bevor Bulic im Januar 2022 zur Zweitvertretung der Mainzer wechselte, stand er beim 1. FC Saarbrücken unter Vertrag, für den er in zwei Jahren insgesamt 13-mal in der 3. Liga auflief. In der abgelaufenen Saison kam er auf 16 Einsätze (elfmal Startelf) für Mainz II. Ausgebildet wurde der gebürtige Frankfurter bei der SG Rosenhöhe und Kickers Offenbach.

"Ich bin sehr glücklich, dass ich meinen Vertrag hier in Regensburg unterschrieben habe und kann es kaum erwarten loszulegen", erklärte Bulic, der einen passenden Zeitpunkt für eine neue Herausforderung sieht. "Ich möchte mich persönlich weiterentwickeln und gemeinsam mit meiner Mannschaft, allen Beteiligten im Verein und den Fans eine erfolgreiche Zukunft mitgestalten."