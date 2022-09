"Dringender Handlungsbedarf": Saarbrücken holt Rizzuto

Für Calogero Rizzuto schließt sich der Kreis. Der 30-Jährige läuft künftig wieder für den 1. FC Saarbrücken auf. Der Drittligist reagiert damit auf den Ausfall von Dominik Ernst.

Für den Abwehrspieler geht es nun in Saarbrücken weiter: Calogero Rizzuto. IMAGO/Chai v.d. Laage

Rechtsverteidiger Dominik Ernst hatte sich am vergangenen Freitag im Training verletzt, am Dienstag nun unterzog er sich einer Arthroskopie des Kniegelenks und wird länger ausfallen, wie der 1. FC Saarbrücken mitteilte. Der Verein sah sich aufgrund der Blessur von Ernst gezwungen, auf dem Transfermarkt aktiv zu werden: Calogero Rizzuto wird die Lücke in der Abwehr schließen.

Der Defensivmann kehr damit zu seinem Jugendverein zurück. Der 30-Jährige, der für Erzgebirge Aue und Hansa Rostock insgesamt 162-mal in der 2. Bundesliga auflief und auch 36 Drittligaspiele in seiner Vita stehen hat, hat einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024 unterschrieben.

"Durch den Ausfall von Dominik Ernst hatten wir dringenden Handlungsbedarf und sind froh, einen solch erfahrenen Spieler mit einer starken Beziehung zu seiner Heimat verpflichten zu können", meinte FCS-Manager Rüdiger Ziehl. "Calogero ist ein sehr versierter Außenbahnspieler, der sowohl rechts als auch links agieren kann. Diese Flexibilität wird uns auch weiterbringen, wenn Dominik Ernst auf den Platz zurückgekehrt ist."