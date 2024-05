"Dresdner Junge": Kapitän Kutschke bleibt Dynamo erhalten

Stefan Kutschke bleibt Dynamo Dresden erhalten. Der zum 30. Juni auslaufende Vertrag mit dem Kapitän wurde verlängert.

Macht in Dresden weiter: Stefan Kutschke. Getty Images for DFB

Kutschke selbst teilte die Entscheidung für einen Verbleib in Dresden am Samstagmittag in einer Video-Botschaft der Sachsen mit - und damit nur wenige Stunden vor dem Sachsenpokal-Finale gegen den Drittliga-Rivalen Erzgebirge Aue (15.45 Uhr, LIVE! bei kicker).

"Wir sprechen bei unserer Sportgemeinschaft sehr häufig über unsere Werte und Eigenschaften, die unseren Verein ausmachen. Stefan verkörpert diese in vielerlei Hinsicht auf und neben dem Spielfeld", sagte Dynamo-Geschäftsführer David Fischer in der offiziellen Mitteilung des Traditionsvereins. Als Dresdner Junge habe Kutschke "durch Fleiß und Ehrgeiz seinen Traum vom Fußballprofi wahr werden lassen. Mit seiner Persönlichkeit und seinem Erfahrungsschatz wird er auch zukünftig ein wichtiger Eckpfeiler der Mannschaft sein."

Hierbei sieht die SGD den Routinier "in unterschiedlichen Rollen, zum einen natürlich als Spieler auf dem grünen Rasen inklusive seiner Qualitäten, die er für den sportlichen Erfolg einbringen wird, dazu als Leitwolf für das Team, Ansprechpartner innerhalb der Mannschaft und Ratgeber für die jüngere Generation".

zum THema Die Sommer-Neuzugänge der Drittligisten im Überblick

19 Scorer-Punkte

Kutschke war in der zurückliegenden Saison Kapitän der Sachsen, die in der Rückrunde den Aufstieg in die 2. Bundesliga verspielten. Aufgrund einer Gelbsperre verpasste der Angreifer lediglich eines der 38 Saisonspiele, wobei ihm als Topscorer des Teams 14 Treffer und fünf Vorlagen gelangen (kicker-Notenschnitt 3,43).

"Ich denke, dass ich niemandem mehr erklären muss, wie viel mir dieser Verein bedeutet und wie stolz es mich macht, dieses Trikot tragen zu dürfen", führte der Spieler selbst aus. "Umso enttäuschter bin ich natürlich über den katastrophalen Verlauf dieser Rückrunde und dass wir unser großes Ziel Aufstieg verpasst haben." Kutschke sei sehr froh, "in der kommenden Spielzeit weiterhin aktiv meinen Teil beitragen zu können", er werde "alles in meiner Macht Stehende tun, um erfolgreich zu sein".

Insgesamt lief er bereits in 128 Pflichtspielen für die SGD auf, in denen er 46 Treffer erzielte und 23 Tore vorbereitete. Der 35-Jährige war im Sommer 2022 aus Ingolstadt kommend zu Dynamo zurückgekehrt, für das er bereits zwischen 2015 und 2017 gespielt hatte.